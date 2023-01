Die Rallye des Dax geht weiter: Zu Beginn des Handels in der neuen Woche legt der deutsche Leitindex leicht zu und kämpft mit der Marke von 15.100 Punkten. Nachdem er jüngst den Ausbruch über die Marke von 15.000 Punkten untermauert habe, sei die Ausgangslage für den Index unverändert „bullish“, schrieben die Charttechniker der UBS. Es sollte nun allerdings vermehrt mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden, hieß es weiter.

Der Dax steht mittlerweile wieder so hoch wie kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar 2022. Der deutliche Kurszuwachs seit Jahresbeginn von aktuell 8,5 Prozent birgt aber auch Gefahren. Das Risiko einer Korrektur steige, wenn es innerhalb kurzer Zeit zu einem derartigen Anstieg kommt, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Außerdem sei bereits viel Positives in den Kursen enthalten. Zwar würden die Konjunktursorgen kleiner und es werde auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus durch die Notenbanken spekuliert, doch passe dies nur zusammen, wenn der Inflationsdruck deutlich und dauerhaft nachlasse.

RWE: Abbau von Kohle beginnt bald

RWE geht davon aus, dass der Abriss des Braunkohleorts Lützerath schon bald abgeschlossen sein wird. Man erwarte, dass der Rückbau noch acht bis zehn Tage dauere. Im März oder April könnte der Tagebau dann das frühere Dorf erreichen und abbaggern, wie ein Firmensprecher mitteilte.

Covestro mit Verlust im letzten Jahr – Dividende wird wohl gestrichen

Schlechte Nachrichten für Covestro: Die Aktie stürzt weiter ab. Der Grund: Überraschend hohe Jahresverluste. Der Chemiekonzern hat im letzten Jahr 300 Mio. Euro Verlust eingefahren. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 420 Mio. Euro gerechnet. Auch im Tagesgeschäft schnitt das Unternehmen trotz des höchsten Umsatzes der Unternehmensgeschichte etwas schlechter ab als gedacht. Covestro hatte mitgeteilt, dass Abschreibungen auf Anlagevermögen und Wertberichtigungen latenter Steuerforderungen ihm einen Jahresverlust eingebrockt haben.

Da sich die Dividende am Nettogewinn orientiert, wird Covestro wohl die Ausschüttungen einstellen.