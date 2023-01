Im gestrigen Tagesrückblick ("Bärisches Reversal") hieß es unter anderem:

Die Verluste am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch in Grenzen, dies könnte sich allerdings am Donnerstag ändern - die US-Indizes sind in den vergangenen drei Stunden unter heftigen Verkaufsdruck geraten, nach einem zuvor positiven Handelsauftakt.