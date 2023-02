EUR/USD Wochenausblick: Korrektur gewinnt an Momentum

Rückblick:

Nach einer eher ruhigen Wochenhälfte ging es in der zweiten Wochenhälfte ordentlich zur Sache. Nach dem Fed-Entscheid stieg das Paar zunächst bis auf 1,10 USD. Nach dem EZB-Entscheid brachte EUR/USD dann allerdings das am Donnerstagmittag ("EUR/USD Check vor dem EZB-Entscheid") favorisierte Abwärtsszenario und korrigierte bis auf 1,08 USD.

Ausblick:

Im Vergleich zur vergangenen Woche als mit der Federal Reserve und der EZB zwei der wichtigsten Notenbanken der Welt an der Zinsschraube drehten geht es in der bevorstehenden Woche eher gemächlich zu, es stehen kaum nennenswerte Daten auf dem Kalender. Umso wichtiger wird daher in den kommenden Tagen der technische Handel.

Charttechnischer Ausblick:

Mit dem Unterschreiten der 1,08 USD-Marke (ehemalige Unterstützungszone) ist der Weg frei auf der Unterseite bis in den Bereich um 1,0735 USD. Dies dürfte dann allerdings nur die erste welle einer längst überfälligen Abwärtskorrektur gewesen sein. Nach einer Zwischenstabilisierung und Erholungsversuchen der Käuferseite ist in den kommenden Tagen tendenziell ein weiteres Abrutschen in den Bereich 1,05 bis 1,06 USD einzuplanen. Erst Kurse oberhalb von 1,10 USD negieren dieses favorisierte Korrekturszenario.

Quelle: Tradingview

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 08 Uhr DE Industrie Produktion, 18 Uhr Rede Fed-Chef Powell

Mittwoch: 19:00 Auktion US-10 Jährige Staatsanleihen

Donnerstag: 14:30 Uhr US Erstanträge

Freitag: 16 Uhr Uni Michigan Sentiment