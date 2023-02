TeamViewer - Doppelt spannend!

Jede Woche filtern wir mit Hilfe eines trendfolgenden Scoringmodells auf Basis insgesamt sieben verschiedener Indikatoren die 160 Einzelwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Anhand dieses objektiven Bewertungsmaßstabs macht erstmals seit längerer Zeit die Teamviewer-Aktie wieder eine gute Figur. Auch charttechnisch sieht der Titel wieder gut aus. So dokumentieren der Bruch des Abwärtstrends seit Februar 2021 sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 11,02 EUR) die Ambitionen in Sachen nachhaltige Trendwende. Kurzfristig kommen als Katalysatoren noch die Auflösung, der seit November vergangenen Jahres bestehenden Tradingrange zwischen 11,61 EUR und 13,95 EUR bzw. ein konstruktives Chartmuster in Form einer sog. „Inselumkehr“, hinzu (siehe Chart). Aus der Höhe der beschriebenen Schiebezone ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 2,30 EUR, welches perspektivisch fast ausreicht, um Kurs auf das 2022er-Hoch bei 16,47 EUR zu nehmen. Je nach Risikoneigung bieten sich als Absicherung entweder das o. g. Ausbruchslevel bei 13,94 EUR oder aber die jüngste Aufwärtskurslücke im Tagesbereich bei 13,12/12,42 EUR an.

TeamViewer (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TeamViewer

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.