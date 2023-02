Widerstand: 15.449 15.550 Unterstützung: 15.300 15.250

Rückblick:

Die gestrige Skepsis ("Käufer im Karnevalsmodus") bezüglich des weiteren Aufwärtspotenzials war absolut berechtigt, am Nachmittag ging es nach den US-Inflationsdaten erwartungsgemäß gen Süden - das Eröffnungsgap im XETRA-Dax wurde wie prognostiziert zügig wieder geschlossen. Nach der schwachen Wall Street Eröffnung zog der Index dann zunächst wieder an, der Sell-Off an der NYSE in der letzten Handelsstunde gestern Abend wurde dann erst heute morgen nachvollzogen: Nach einem Eröffnungsgap zum Handelsstart fiel der deutsche Leitindex impulsiv unter 15.300 Punkte zurück, konnte sich aber zunächst wieder zurück über 15.400 Punkte berappeln.

Ausblick:

Im Angesicht des kräftigen Abverkaufs an der Wall Street hält sich der Index heute Vormittag (noch) vergleichsweise wacker, der kurzfristig relevante Aufwärtstrend im Stundenchart wurde allerdings klar unterboten und fungiert nun als Widerstand. So lange den Käufern am Nachmittag kein schnelles Comeback inklusive Rebound zurück über 15.500/50 Punkte gelingt, dominieren kurzfristig weiterhin die Abwärtsrisiken.

Neue prozyklische Verkaufssignale würde ein Stundenschlusskurs südlich der 15.300er Marke bringen. In dem Falle dürfte wohl auch das Vorwochentief um 15.250 Punkte nicht halten. Zu beachten: Am kommenden Montag ist in den USA ein Bankfeiertag (Presidents Day).