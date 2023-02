EUR/USD Wochenausblick: Inflationsdaten im Fokus

Rückblick:

Das Währungspaar brachte in der abgelaufenen Handelswoche die aviserte Abwärtsbewegung und setzte bis an den EMA50 im Tageschart zurück. Das Momentum ließ allerdings in den vergangenen Tagen etwas nach. Was steht in der kommenden Woche an?

Ausblick:

Das Highlight der bevorstehenden Handelswoche sind ohne Zweifel die US-Inflationsdaten. Am Dienstagnachmittag stehen die US-Konsumentenpreise ins Haus und am Donnerstag stehen die Produzentenpreise auf dem Kalender. Beide sind wichtige Gradmesser für die US-Notenbank. Des weiteren haben die Einzelhandelsdaten am Mittwoch das Potenzial, einen Bewegungsschub auszulösen. Eine abwechslungsreiche und interessante Handelswoche.

Charttechnischer Ausblick:

Der EMA50 im Tageschart fungiert kurzfristig als Unterstützungszone. Entsprechend sind ausgehend von diesem gleitenden Durchschnitt zunächst Erholungsversuche der Käuferseite Richtung 1,0750 USD einzuplanen.

Prozyklisch bullische Signale entstehen jedoch erst bei einem Tagesschluss oberhalb der nun als Widerstand agierenden 1,08er Marke. Bis dahin bleiben größere Erholungen tendenziell weiter Verkaufsmöglichkeiten, mittelfristig hat das Paar weiteres Korrekturpotenzial Richtung 1,05 USD.

Wichtige Termine und Events für EUR/USD:

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 14:30 Uhr US Konsumentenpreise

Mittwoch: 14:30 Uhr US-Einzelhandelsdaten & Empire State Manufacturing Index

15 Uhr Rede Lagarde in Strassbourg

Donnerstag: 14:30 Uhr US Produzentenpreise

Freitag: nur Daten aus der 2. Reihe