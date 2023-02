Nach dem trendlosen Wochenauftakt dürfte auch der zweite Handelstag der Woche von Stagnation geprägt sein. Mit Blick auf den Dax gilt weiter, dass es Anlegern auf dem höchsten Niveau seit mehr als einem Jahr an Inspiration fehlt. Sie warten auf frische Impulse von der Wall Street, die am Dienstag erst aus dem verlängerten Wochenende zurückkehrt.

Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisiert der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Minus von 0,04 Prozent auf 15.471 Punkte. Nach dem Jahreshoch vor zwei Wochen bei 15.658 Punkten trat der Dax zuletzt auf der Stelle - vor allem wegen der in den USA wieder hochgekochten Zinssorgen. Ähnliches gilt für den EuroStoxx, der am Dienstag auch nur wenig verändert erwartet wird.

Im Tagesverlauf könnten Einkaufsmanagerindizes ins Blickfeld rücken, zunächst jene aus der Eurozone. Die Helaba rechnet mit gemischten Eindrücken. "Alles in allem bleibt es wohl bei dem diffusen Bild zur wirtschaftlichen Lage, wonach die Daten nicht gut genug sind, um konjunkturellen Optimismus zu verbreiten, aber auch nicht schwach genug, um die EZB vom Zinserhöhungspfad abzubringen", schrieben die Experten der Landesbank.

Der Fokus der Anleger liegt derzeit aber eher auf frischen Daten aus den USA. Wenn der Handel dort wieder beginnt, könnten Impulse in erster Linie vom Anleihemarkt ausgehen, wo die Renditen in den vergangenen Wochen in Erwartung weiter anziehender Leitzinsen stark gestiegen waren. Anziehende Kapitalmarktzinsen hatten zuletzt an den tonangebenden US-Börsen die Aktienkurse in Schach gehalten.

Einzelwerte im Überblick

Auf Unternehmensseite bringt die Nachrichtenlage in Deutschland nur wenig Impulse. Hauptsächlich Analysteneinschätzungen wirkten sich vorbörslich kursbewegend aus, darunter eine negative Bewertung der Deutschen Börse durch das Analysehaus Jefferies und eine positive Bewertung der Lufthansa durch die Barclays Bank.

Für die Titel der Deutschen Börse ging es vorbörslich um 1,8 Prozent bergab. Jefferies hat seine Kaufempfehlung für den Börsenbetreiber aufgegeben und das Kursziel auf 190 Euro gesenkt, was nur noch etwa zehn Prozent Kurspotenzial verspricht. Die Markterwartungen für 2024 und 2025 erschienen inzwischen reichlich ambitioniert, argumentierte Analyst Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Die Anteile der Lufthansa dagegen ziehen im Tradegate-Handel um fast ein Prozent an, nachdem sie von Barclays mit dem positiven Votum "Overweight" in die Bewertung aufgenommen wurden. Etwas Aufmerksamkeit erregt Analyst Andrew Lobbenberg mit dem Kursziel von 14,80 Euro, das in der Analystenriege extrem hoch ist. Nur das Bankhaus Metzler, das bereits zum Kauf rät, kommt dem mit einem Ziel von 13,50 Euro nahe.

Keine Impulse von der Wall Street

In den USA ruhte der Aktienhandel am Montag wegen eines Feiertags.

Kursverluste in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag schwächer tendiert. In Tokio büßte der Nikkei 225 0,2 Prozent ein. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index sank um 1,6 Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 0,2 Prozent nach. Keine Impulse kamen aus den USA. Dort ruhte der Handel am Montag wegen eines Feiertages.

Renten

Bund-Future 134,80 -0,02%

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0670 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0674 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf werden einige beachtenswerte Wirtschaftsdaten erwartet. In der Eurozone und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer Institut ZEW seine monatlichen Konjunkturerwartungen, eine Umfrage unter Finanzexperten.

Euro/USD 1,0670 -0,13

USD/Yen 134,4105 0,11

Euro/Yen 143,4265 -0,01\°

Ölpreise geben im frühen Handel nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,18 US-Dollar. Das waren 89 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 79 Cent auf 76,62 Dollar.

Preisdruck am Ölmarkt kam vom US-Dollar, der zu vielen Währungen etwas aufwertete. Das lastete auf der Nachfrage aus Ländern außerhalb des Dollar-Raums. Da Rohöl überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, führt ein steigender Dollar wechselkursbedingt meist zu einem geringeren Interesse, was die Preise belastet.

Ansonsten bewegen sich die Ölpreise in ihrer seit Jahresbeginn bestehenden Spanne von rund 10 Dollar. Hauptthemen am Markt sind die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung Chinas, die Frage nach dem geldpolitischen Kurs der großen Notenbanken und die Angebotspolitik des Opec-Kartells. Unlängst hatte Russland, das dem erweiterten Verbund Opec+ angehört, selbständig eine geringere Förderung angekündigt. Hintergrund sind westliche Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs.

Brent 83,06 -1,01 USD

WTI 76,30 -0,04 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS STARTET LUFTHANSA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 14,80 EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 28 (27) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 190 (210) EUR

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 233 (235) EUR - 'HOLD'

- UBS HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 15,60 (11) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 10,30 (10) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 100 (96) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 240 (230) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 11 (9) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- CITIGROUP STARTET BIOMARIN PHARMACEUTICAL MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 116 USD

- HSBC SENKT MOSAIC AUF 'REDUCE' - ZIEL 43 USD

- HSBC SENKT CF INDUSTRIES AUF 'HOLD' - ZIEL 90 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 79 (70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET EASYJET MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 510 PENCE

- BARCLAYS STARTET IAG MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 160 PENCE

- BARCLAYS STARTET RYANAIR MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 23 EUR

- BARCLAYS STARTET SWISS LIFE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 610 CHF

- BERENBERG HEBT HOWDEN JOINERY GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 870 (620) PENCE

- BERENBERG SENKT XP POWER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2430 PENCE

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 92 (99) USD - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT MEDIOBANCA AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 9,80 EUR

- JEFFERIES STARTET INTEGRAFIN MIT 'HOLD' - ZIEL 330 PENCE

- JEFFERIES STARTET JTC MIT 'BUY' - ZIEL 860 PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FAURECIA AUF 34 (23) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KAHOOT! AUF 32 (33) NOK - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT KAHOOT! AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- RBC HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 125 (110) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 11900 (10100) PENCE - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 82 (77) CHF - 'SELL'

- WDH/BARCLAYS NIMMT AIR FRANCE-KLM MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 2,3 EUR

- WDH/BARCLAYS SENKT WIZZ AUF 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 2400 (3000) PENCE

- WDH/GOLDMAN HEBT JD SPORTS FASHION AUF 'CONVICTION BUY LIST' - ZIEL 270 (230) P

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 1050 (850) PENCE - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 145 (140) SEK - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 37 (33,50) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

07:00 DEU: Adva Optical Networking, Jahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:30 DEU: Cliq Digital, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Home24, Q4-Zahlen

08:00 FRA: Engie, Jahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

11:30 DEU: Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Jahrespressekonferenz, Münster

13:00 USA: Walmart, Jahreszahlen

17:45 FRA: Korian, Q4-Umsatz

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

GBR: InterContinental Hotels, Q4-Zahlen

GBR: Anglo American, Jahreszahlen

USA: Medtronic, Q3-Zahlen

USA: Home Depot, Q4-Zahlen

USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

00:01: DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung)

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/23 (endgültig)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 01/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 01/23

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU. PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 01/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/23

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 02/23

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/23 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/23

Redaktion onvista/dpa-AFX