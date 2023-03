Wochenausblick: DAX mit Schlussspurt. Autobauer geben Gas.

Die Anleihemärkte reagierten heute mit einem deutlichen Rückgang der Renditen auf 10jährigen Papieren. Das Niveau bleibt dennoch hoch und eine nachhaltige Trendumkehr ist damit noch nicht eingeleitet. Bei den Edelmetallen wurden die Entwicklung an den Anleihemärkten hingegen ignoriert. Der Goldpreis verbesserte sich im Wochenverlauf auf 1.840 US-Dollar. Die Notierungen für Palladium, Platin und Silber pendelten in einer engen Range seitwärts. Derweil hangelte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil unter dem Strich um rund einen US-Dollar nach oben.

Auf der Zielgerade mobilisierten die Bullen noch einmal alle Kräfte und trieben Leitindizes wie den DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 auf die Gewinnerstrasse. Gute Vorgaben aus den USA gaben den europäischen Aktienmärkten zum Handelsauftakt bereits Schwung nach oben. Unterstützung kam unter anderem von Raphael Bostic, Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, wonach die US-Notenbank im Sommer eine Pause bei der Erhöhung der Leitzinsen einlegen könnte. Zu Mittag wurden die Erzeugerpreise aus der Eurozone veröffentlicht. Demnach gingen sie deutlicher zurück als von Experten im Vorfeld erwartet. Dies könnte im weiteren Verlauf bei den Verbrauchern zu einem Rückgang der Inflation führen. Kommende Woche wird Fed-Chef Powell dem Senat Rede und Antwort stehen. Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Fokus auf den US-Arbeitsmarktbericht.

Unternehmen im Fokus

Die Aufwärtsbewegung beim DAX® wurde von rund drei Viertel der Indexmitglieder getragen. Die Autobauer und -zulieferer BMW, Continental, Dr. Ing. h.c.F. Porsche, Mercedes-Benz, Porsche und VW konnten dank einer Aufholjagd am Freitag noch unter die Top10 der Woche fahren. DAX®-Rückkehrer Commerzbank wurde mit stattlichen Kursgewinnen in der ersten Woche begrüßt. Die Gesundheitsaktien Fresenius und Fresenius Medical Care sowie Bayer und Sartorius mußten hingegen Kursverluste hinnehmen. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Aixtron, Lufthansa, Fuchs Petrolub und ThyssenKrupp mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf.

Bei den Strategie- und Themenindizes zeigten sich in der abgelaufenen Woche unter anderem Deutschland Top Aktien Index, Global Hydrogen Index, Solactive Maschinenbau Index und der Solactive European Mergers & Acquisitions Index stark. Der Global Anti Virus Index sowie der Solactive Blockchain & Crypto Technologies konnte mit dem Gesamtmarkt in dieser Woche nicht ganz mithalten. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.