Mayr-Melnhof Karton legt 0,95% zu

Die Anleger bei Mayr-Melnhof Karton konnten sich heute über einen guten Gewinn freuen. Zum Eröffnungspreis von 148,20 € konnte Mayr-Melnhof Karton heute erfreuliche 0,95% zulegen, um bei 149,20 € zu schließen. Auf dem Tageshoch hätte man auch 150,40 € für das Papier bekommen können.

Offenbar etabliert sich bei Mayr-Melnhof Karton ein solider Aufwärtstrend. Zumindest knüpfte das heutige Plus nahtlos an dern gestrigen Gewinn von -0,81% an.

Ein Wermutstropfen bleibt trotz des positiven Zwei-Tages-Trends doch: Auch wenn Mayr-Melnhof Karton gestern einen Kursgewinn verzeichnen konnte, war es zeitgleich aber auch der tiefste Tagesabschluss der letzten 30 Tage.

Der Blick auf die vergangenen 12 Monate und die eingebüßten -6,75% überschattet die Freude über den heutigen Gewinn.