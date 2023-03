Heute gab es eine Punktlandung für den Schlusspreis bei Omv.

Bei magrem Marktinteresse tat sich heute nicht viel. Die unerhebliche Anzahl an Trades konnte am Aktienpreis nichts ändern. Die Aktie schloss genau so, wie sie gestartet war, bei 41,00 €.

Dabei bewegte sich der Preis zwischen 39,82 € und 41,33 €.