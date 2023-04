Mit moderaten Gewinnen dürfte der Dax am Dienstag unter der Marke von 16.000 Zählern verharren. Die Saison der Quartalsberichte nimmt allmählich Fahrt auf, vor den Zahlen großer Konzerne aus den USA und Europa üben sich die Anleger noch in Zurückhaltung. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax den Dax mit 15.815 Punkten leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls mit kleinen Aufschlägen erwartet.

Die Landesbank Helaba ist für die Börsen optimistisch gestimmt: "Solange es keine überraschend schlechten Konjunkturzahlen gibt, sich die Zinssorgen in Grenzen halten und die Quartalsergebnisse darauf schließen lassen, dass Unternehmen und vor allem große US-Banken die Krise im März gut überstanden haben, dürfte sich an der freundlichen Grundstimmung kaum etwas ändern", heißt es in einem Marktkommentar. Der Dax könne daher die Marke von 16.000 Punkten testen.

Einzelwerte im Überblick

Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Aktien von MTU um 1,5 Prozent zu. Der Triebwerkhersteller hat im ersten Quartal mit vorläufigen Zahlen die Erwartungen übertroffen.

Unter den Nebenwerten stiegen Drägerwerk um 3 Prozent. Der Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern ist mit einem Umsatzsprung in das Jahr gestartet. Er profitierte von einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China.

In den Fokus könnten noch die Aktien des Chemikalienhändlers Brenntag rücken. Hier macht ein aktivistischer Investor erneut Druck mit Blick auf die Unternehmensstrategie.

Moderate Gewinne in den USA

Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag mit leichten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial bewegte sich über weite Strecken des Handels kaum, zog aber im späten Geschäft leicht an. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,30 Prozent auf 33.987,18 Punkte.

Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,33 Prozent auf 4.151,32 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 13.087,71 Zähler zu. Frische US-Konjunkturdaten gaben wenig Impulse.

Der Empire-State-Index, ein regionaler Stimmungsindikator für die US-Industrie, hellte sich im April kräftig und wesentlich stärker auf als erwartet. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt war im April erwartungsgemäß besser. Die robusten Daten erhöhen die Wahrscheinlichkeit ein Stück weit, dass die US-Zentralbank Fed etwas länger als derzeit erwartet auf Zinsanhebungskurs bleiben könnte.

Asiens Börsen durchwachsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag trotz positiver Wirtschaftsdaten aus China keine gemeinsame Richtung gefunden. So erholte sich Chinas Wirtschaft im ersten Quartal überraschend deutlich. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 0,1 Prozent zu. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel hingegen um 0,8 Prozent. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,4 Prozent zu.

Renten

Bund-Future 133,78 -0,02%

Der Euro hat sich am Dienstagmorgen etwas von seinen deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0935 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas höher auf 1,0981 Dollar festgesetzt.

Trotz der Verluste vom Montag notiert der Euro auf erhöhtem Niveau. Ende vergangener Woche war die Gemeinschaftswährung mit 1,1076 Dollar auf den höchsten Stand sei gut einem Jahr gestiegen. Unterstützung erhält der Euro von der Aussicht auf weitere Zinsanhebungen der EZB. Zudem sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed durch zuletzt schwache Konjunkturdaten gedämpft worden.

Am Dienstag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Mannheim. Nach einer Eintrübung im Vormonat wird infolge der Beruhigung der jüngsten Bankenturbulenzen mit einer Aufhellung gerechnet. In den USA stehen Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm.

Euro/USD 1,0937 +0,09%

USD/Yen 134,44 -0,01%

Euro/Yen 147,04 0,08%

Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,90 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 12 Cent auf 80,95 Dollar.

Die Erdölpreise haben zuletzt etwas von der Entwicklung des US-Dollar profitiert, der einen kleinen Teil seiner Vortagsgewinne abgab. Fällt der Dollarkurs, geht das meist mit steigenden Erdölpreisen einher, da Wechselkurseffekte im Ölhandel eine große Rolle spielen. Der Dollar ist als Weltleitwährung auch die dominierende Handelswährung an den Rohstoffmärkten.

Tendenziell haben sich die Erdölpreise jedoch von ihrem Einbruch Mitte März erholt. Ausgelöst wurde der Rückschlag durch die Turbulenzen im Bankensektor der USA und Europas, die sich mittlerweile aber wieder beruhigt haben. Preisauftrieb kam zuletzt vor allem durch eine Förderkürzung von einigen Staaten aus dem Ölverbund Opec+. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet deshalb mit weiter steigenden Ölpreisen.

Brent 84,92 +0,16 USD

WTI 80,95 +0,12 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 26 (25) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,3 (3,2) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 170 (162) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,60 (3,50) EUR - OW

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 63 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 325 (310) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ORANGE AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 13,50 (12,00) EUR

- BARCLAYS HEBT TELENOR AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 135 (120) NOK

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 2015 (1765) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 948 (905) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,3 (4,2) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 31,82 (31,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 24 (21) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 630 (650) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY PENCE AUF 1491 (1832) PENCE - N

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR STANDARD CHARTERED AUF 970 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- STIFEL SENKT HOLCIM AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 57,00 (52,50) CHF

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q2 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Capital Markets Day

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Hauptversammlung

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

GBR: Easyjet, Trading Update 1. Halbjahr

DEU: Sixt SE, Analystenkonferenz

USA: First Horizon, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

04:00 CHN: BIP Q1/23

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/23

08:00 DEU: Baugenehmigungen 02/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 02/23

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 02/23

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/23

14:30 USA: Baubeginne- und Baugenehmigungen 03/23

Sonstige Termine

DEU: Zweiter Tag der Hannover Messe, Hannover

09:00 DEU: Prozessbeginn gegen ehemalige Verantwortliche der Steinhoff-Gruppe wegen Bilanzmanipulationen in Milliardenhöhe, Oldenburg

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Wahlrechtsreform der großen Koalition im Jahr 2020, Karlsruhe

DEU/CHE: Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Alain Berset, in Berlin

+ 11.00 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt den Bundespräsidenten der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Alain Berset, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt

+ 11.50 gemeinsames Statement (Kanzleramt, Foyer Süd, 1. OG)

+ 12.30 Gespräch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Alain Berset im Schloss Bellevue

11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (online), Hannover

12:00 DEU: Pk des Bauforumstahl zum Thema «Kreislaufwirtschaft "grüner Stahl"» anlässlich der Messe Bau 2023 u.a. mit dem Präsidenten des Deutschen Stahlbau-Verbandes DSTV und dem Geschäftsführer sowie dem Vorsitzenden von Bauforumstahl e.V., München

12:00 DEU: Digitale Pk BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. zur Elektromobilität

SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 1. Tag, Stockholm

Redaktion onvista/dpa-AFX