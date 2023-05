Nach den gestrigen Kursverlusten konnte sich der deutsche Leitindex heute wieder leicht erholen und den gestrigen Rücksetzer konsolidieren, mehr gelang den Bullen allerdings nicht. Der deutsche Leitindex ging am Ende des Tages mit einem Plus von 0,56 Prozent auf 15.815 Punkte aus dem Handel - am Abend steht allerdings noch der US-Zinsentscheid an. Der MDAX verlor 0,08 Prozent auf 27.434 Punkte.

Sartorius Tagesgewinner

Mit einem Tagesplus von gut 5 Prozent war die Sartorius-Aktie bester Tagesperformer im Dax40, kursbewegende Nachrichten gab es hier heute allerdings nicht. Vielmehr setzte der Wert die Erholung nach dem Kursrutsch vom April nach den Quartalszahlen weiter fort.

Taemviewer-Aktie nach Zahlen unter Druck

Größte Verlierer im deutschen Leitindex zur Wochenmitte waren Zalando (-2,37 Prozent) und Siemens Energy (-1,95 Prozent). Im MDAX machte Teamviewer mit einem Kursrutsch von über 10 Prozent Schlagzeilen. Eine verlangsamte Entwicklung im Geschäft mit Großkunden hat am Mittwoch die Software-Aktie unter Druck gebracht.

Unisono bemängelten Analysten an diesem Mittwoch das leicht rückläufige Quartalswachstum in der Enterprise-Sparte, dem Geschäft mit Großkunden. Zwar habe Teamviewer alles in allem ergebnisseitig die Prognosen übertroffen, doch auch die Messlatte sei wohl höher gelegt worden und gestiegene Erwartungen damit eingeflossen, schrieb etwa JPMorgan-Analyst Toby Ogg. Und "während die Stabilisierung der neu in Rechnung gestellten Umsätze im Quartalsvergleich ermutigend ist", sehe es dennoch nach einer verschlechterten Geschäftsentwicklung in der Enterprise-Sparte aus, konstatierte er. Dieser Aspekt dürfte ihm zufolge bei den Analysten im Fokus stehen.

Zurückhaltung an der Wall Street

Kurz vor der voraussichtlich nächsten Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed hat sich am Mittwoch im frühen US-Aktienhandel eine verhalten positive Tendenz durchgesetzt. Durchwachsene Quartalsbilanzen etlicher Unternehmen gaben jedoch ebenso wenig eine klarere Richtung vor wie vorbörslich veröffentlichte Daten zur Beschäftigungslage im US-Privatsektor. Die Zinsentscheidung der Fed zwei Stunden vor der Schlussglocke drängte andere Impulse in den Hintergrund.

Die amerikanischen Währungshüter könnten um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ihre vorerst letzte Zinsanhebung bekanntgeben. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten mit nur noch einer weiteren Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Der Fed-Leitzins würde dann in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent liegen. Vor gut einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen.

Die spannende Frage ist, wie es nach dem Zinsentscheid weitergeht. Das Stimmungsbild im geldpolitischen Ausschuss FOMC ist nicht eindeutig. Eine Zinspause scheint angesichts der rückläufigen Inflation und durchwachsener Konjunkturdaten nicht ausgeschlossen. Es lassen sich jedoch auch Argumente für weitere Zinsanhebungen finden, da die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel zuletzt sogar wieder leicht gestiegen ist. (mit Material von dpa-AFX)