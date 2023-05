Widerstand: 15.980 16.011 Unterstützung: 15.900 15.750

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung ("Schnelles Comeback der Käufer") vom vergangenen Freitag lautete wie folgt:

Oberhalb von 15.750 Punkten wird daher in den kommenden Tagen und Stunden tendenziell ein Anstieg in den Bereich 15.980 bis 16.100 Punkte präferiert, erst südlich von 15.750 dreht sich das charttechnische Blatt zu Gunsten der Bären.

Der Index startete heute Morgen mit einer Aufwärtskurslücke in die neue Handelswoche und kletterte in den genannten Zielkorridor auf der Oberseite, das bisherige Tageshoch lag bei 15.982 Punkten, mehr gelang den Käufern allerdings nicht - im Verlauf des Vormittags setzten Gewinnmitnahmen ein.

Ausblick:

Die Marke von 15.980 Punkten ist als Widerstand unverändert intakt, trotzdem das Level heute marginal überwunden wurde. Erst ein Stundenschlusskurs nördlich dieser Marke bringt neuen Rückenwind für die Käufer. Innerhalb der Spanne 15.900 auf der Unter- und 15.980 Punkte auf der Oberseite ist der Index kurzfristig als neutral einzustufen. neue Impulse bringt erst ein Ausbruch aus der genannten Range.

