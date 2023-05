Nordex weitet die Verluste aus; Siemens Energy leidet unter der Windkrafttochter Gamesa; und PNE rutscht in die Verlustzone. Sollten Anleger wirklich auf Windkraft setzen?

Windkraft und Solartechnik sind die Dauerthemen; insbesondere in Europa, teilweise aber auch in den USA. Das Problem aller ist: Die technologischen Ansprüche werden immer umfangreicher und die Preise kommen nicht mit. Damit entsteht eine Ertragslücke für alle, erkennbar an den Kursen der bekannten Namen.

Also: Das Generalthema bleibt positiv, aber die Einzelinvestments sind schwer zu greifen. Siemens Energy ist die bedingte Ausnahme als Comeback mit einem Auftragsbestand über 100 Mrd. EUR bei einem Jahresumsatz von knapp 33 Mrd. EUR, aber mit dem Sanierungsloch der neuen Tochter Gamesa. Die Kursziele dafür reichen bis 33 EUR.

Wird es Ihrer Meinung nach in den USA zum Shutdown kommen?

In New York regieren zurzeit nicht die großen Anleger (Fonds aller Art), sondern die pure Spekulation. Die Nettopositionierung in den S&P-Kontrakten erreichte soeben den gleichen Stand wie in den Krisenjahren 2011/12 bzw. 2019/20 mit der extremen Reaktion ins Gegenteil. Die Nettopositionen für Anleihekontrakte bilden das gleiche Bild.

Aus einer solchen Situation kommt ein Markt nur dann heraus, wenn es knallt. Kurz, aber heftig! Erst dann ist das Verhältnis normalisiert. Andererseits: Gelingen die Ausbrüche nach oben, wäre ein schneller kurzer Short-Squeeze die logische Konsequenz. Eine schnelle Einigung in der Ausweitung der US-Schuldendecke wäre die Voraussetzung, was zunächst schwierig bleibt. Ein echter Shutdown mit allen Konsequenzen ist unwahrscheinlich.

Walt Disney wurde von den Anlegern ordentlich abgestraft: Bietet sich hier eine gute Einstiegschance?

Disney wollte mit einem Riesenaufwand den Markt für Streaming erobern und das zweite Bein neben den Disney-Parks aufbauen. Das ging teilweise schief. Eine Bereinigung dieses Missverhältnisses verlangt drastische Sparmaßnahmen und Korrekturen im Programm. So etwas wird teuer. Kein Grund, aktuell in Disney zu investieren.