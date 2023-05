Widerstand: 16.000 16.330 Unterstützung: 15.930 15.880

Rückblick:

Das Fazit der Betrachtung ("Das Himmelfahrtskommando") vom vergangenen Freitag - einen Tag nach der sehr suspekten Feiertagsrally von 300 Punkten - lautete wie folgt:

Die gestern gerissene Kurslücke sollte normalerweise zügig wieder geschlossen werden. Dies kann allerdings auch erst in der kommenden Woche passieren - heute ist ein klassischer Brückentag für viele Marktteilnehmer. Entsprechend muss zum Wochenausklang zunächst mit weiteren Ambitionen der Käuferseite Richtung 16.290/16.300 Punkte gerechnet werden. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Ausblick:

Die an Christi Himmelfahrt gerissene Aufwärtskurslücke im XETRA-DAX wurde heute Vormittag erwartungsgemäß wieder geschlossen, die gesamte Feiertagsrally wurde wenig überraschend wieder komplett korrigiert. Nachdem der Index in den ersten anderthalb Handelstagen der Handelswoche erneut nur rumgeeiert war, kam am gestrigen Nachmittag erstmals Verkaufsdruck auf. Dieser setzte sich heute Vormittag nahtlos weiter fort - die Aufwärtskurslücke vom vergangenen Donnerstag bei 15.945 Punkte wurde am heutigen Vormittag wieder komplett geschlossen.

Damit wurde das kurzfristige Kursziel auf der Unterseite abgearbeitet. Ausgehend vom aktuellen Niveau ist daher zunächst mit Erholungsversuchen zu rechnen, der erneute Rutsch unter die 16.000er Marke ist allerdings mittelfristig klar bärisch zu interpretieren.

