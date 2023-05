Widerstand: 16.250 16.300 Unterstützung: 16.080 16.011

Rückblick:

Nachdem sich der deutsche Leitindex in den vier (!) Handelstagen zuvor in einer Mini-Spanne von maximal 130 Punkten bewegt hatte, schoss der Index gestern - an einem bundesweiten Feiertag (Christi Himmelfahrt) - urplötzlich zeitweise um 300 Punkte gen Norden und stieg in die Nähe des bisherigen Allzeithochs. Ein Schelm, wer böses dabei denkt.

Man stelle sich dieses Szenario mal an einem US-Feiertag für den Dow Jones vor. Können Sie nicht? Ich auch nicht! Die US-Börsen sind an US-Feiertagen in der Regel geschlossen...

Aublick:

Nach dem gestrigen Bewegungsdrang kehrt heute - natürlich - wieder Ruhe ein im deutschen Leitindex. Nach einem Test der 16.200er Marke am Morgen steigt der Index ein paar Pünktchen an, ohne dabei allerdings an Dynamik zu gewinnen. Die Handelsspanne zwischen Tageshoch und -tief beträgt heute Vormittag wieder gähnend langweilige 45 Punkte.

Die gestern gerissene Kurslücke sollte normalerweise zügig wieder geschlossen werden. Dies kann allerdings auch erst in der kommenden Woche passieren - heute ist ein klassischer Brückentag für viele Marktteilnehmer. Entsprechend muss zum Wochenausklang zunächst mit weiteren Ambitionen der Käuferseite Richtung 16.290/16.300 Punkte gerechnet werden. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ0JNQ von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 19.05.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.621 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DW9YEW von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 19.05.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.903 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.