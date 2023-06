Dax Tagesrückblick: Bullischer Quartalsausklang - Alle Dax-Werte grün

Der deutsche Leitindex konnte am letzten Handelstag des zweiten Quartals einen ordentlichen Sprung machen: Nachdem am Morgen die technische Hürde im Bereich der 16.000er Marle überwunden werden konnte legte der Index im Handelsverlauf weiter zu.

Am Ende des Tages stand ein Plus von über 200 Punkten oder +1,26 Prozent auf 16.147 Punkte zu Buche. Damit fielen auch Wochen- und Monatsbilanz mit einem Aufschlag von zwei beziehungsweise gut drei Prozent positiv aus. Der MDax der mittelgroßen Titel schloss am Freitag 1,53 Prozent höher bei 27 610,50 Zählern.

Möglicherweise setzten die Investoren vor dem Wochenende darauf, dass es gute Nachrichten aus den USA geben könnte - und lagen damit richtig. Am frühen Nachmittag meldete das Handelsministerium, dass ein Preisindex im Mai weniger stark gestiegen ist, als Ökonomen erwartet hatten. Dieser wird von der US-Notenbank Fed besonders beachtet. Die Aktienkurse setzten daraufhin ihre Aufwärtsbewegung fort. "Der am Vormittag schon vorauseilende Dax erhielt damit zusätzlichen Rückenwind von den Kursen in New York", so Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Sartorius und Siemens Energy Tagesgewinner

Die in den vergangenen Wochen eher arg gebeutelten Werte Sartorius und Siemens Energy waren heute Tagesgewinner im Dax mit einem Zugewinn von 4 beziehungsweise 3 Prozent. Verlierer gab es heute keinen einzigen im Dax40 - auch ein eher seltenes Bild.

Größter Verlierer im HDAX war die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat1 mit einem Abschlag von über 2 Prozent. Hier sorgten Misstöne im Umfeld der Hauptversammlung für schlechte Stimmung unter den Anlegern. Zudem drückt ein mögliches Werbeverbot durch die Bundesregierung für bestimmte Lebensmittel die Stimmung. (mit Material von dpa-AFX)