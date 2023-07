Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zum Beginn des zweiten Halbjahres gebremst fortsetzen. Positive Impulse sieht Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners in neuen Konjunkturdaten aus China. Dort sank der Caixin Einkaufsmanagerindex für kleine und mittlere Produktionsbetriebe zwar zum Vormonat, hielt sich aber oberhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. "Damit zeichnet der Einkaufsmanagerindex ein solides Bild von der wirtschaftlichen Lage im Reich der Mitte", so Altmann.

Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 16.171 Punkte. Damit rückt das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16.427 Punkten wieder in den Fokus nach einem Gewinn von rund 16 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent erwartet.

Einzelwerte im Überblick

Aus Unternehmenssicht dürfte es am Montag vorbörslich recht ruhig zugehen. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Redcare Pharmacy (früher: Shop Apotheke), nachdem seit Samstag für Patienten eine neue Möglichkeit zum Einlösen elektronischer Rezepte besteht. Versicherte müssen dafür die Versichertenkarte der Krankenkasse in ein Lesegerät in der Apotheke einstecken, eine Geheimzahl wird nicht benötigt. Bis Ende Juli sollen laut Bundesgesundheitsministerium voraussichtlich 80 Prozent der Apotheken diesen neuen Weg per Karte anbieten.Sh

Für Aufmerksamkeit sorgen könnte auch die Nachricht, dass ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets die öffentlich-rechtlichen Häuser für eine Zusammenarbeit im Mediathek-Bereich erneut umwirbt. Dem privaten TV-Konzern schwebt vor, dass die Mediatheken von ARD und ZDF auf der eigenen Streaming-Plattform Joyn des TV-Konzerns verfügbar sein könnten - bislang kann man dort das Live-Programm von öffentlich-rechtlichen und das von privaten Sendern sehen.

Die Aktien von Cewe stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 1,4 Prozent. Die Baader Bank hatte die Papiere des Fotodienstleisters von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 116 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse begründete die Kaufempfehlung unter anderem mit einem über den Erwartungen liegenden Umsatzwachstum von Cewe im ersten Quartal und mit ermutigenden Indikationen für das zweite Quartal.

Wall Street im Plus

Dank erfreulicher Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Freitag klare Gewinne erzielt. Auch die Monats- und Halbjahresentwicklung der wichtigsten Indizes kann sich sehen lassen. Der Nasdaq 100 schaffte zwischen Januar und Juni mit knapp 39 Prozent den höchsten Kursanstieg in einem ersten Halbjahr seiner gut 38-jährigen Geschichte. Am Freitag schloss der technologielastige Auswahlindex 1,60 Prozent höher mit 15.179,21 Punkten. Sein Wochenplus beläuft sich damit auf knapp zwei Prozent, und für den Juni steht ein Gewinn von 5,7 Prozent zu Buche. Technologiewerte profitieren seit Jahresbeginn besonders stark von Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed.

Damit konnten die anderen Indizes nicht mithalten. Der Dow Jones Industrial erzielte einen Tagesgewinn von 0,84 Prozent auf 34.407,60 Punkten, womit er einen minimal höheren Wochengewinn als der Nasdaq 100 erzielte. Für den Juni verbuchte der New Yorker Leitindex ein Plus von gut vier Prozent, während der Kursanstieg für die erste Jahreshälfte knapp darunter liegt. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 1,23 Prozent auf 4.450,38 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2022. Auch für die anderen Zeiträume kann er deutlichere Gewinne als der Dow vorweisen.

Für den heutigen Handel werden aufgrund des morgigen Feiertages in den USA nur geringe Umsätze erwartet.

Gewinne in Asien

In Asien sind die wichtigsten Aktienmärkte mit teils deutlichen Aufschlägen in die Woche gestartet. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende knapp zwei Prozent. Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der 300 größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte 1,3 Prozent zu. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es im späten Handel ebenfalls mehr als 1,3 Prozent nach oben.

Renten

Bund-Future 133,68 -0,04%

Devisen: Euro hält sich über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0866 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn werden in vielen Ländern Daten zur Industriestimmung erwartet. In Europa veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes, in den USA wird der vielbeachtete ISM-Index erwartet. Bis zuletzt litten die Industrieunternehmen vielerorts unter der schwächelnden Weltwirtschaft. Die Dienstleistungsunternehmen haben sich demgegenüber besser entwickelt.

Ölpreise starten stabil in die Woche

Die Ölpreise haben sich zu Wochenbeginn zunächst kaum verändert. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 75,34 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) fiel ebenfalls geringfügig auf 70,55 Dollar.

Am Ölmarkt lasten seit einiger Zeit Konjunktursorgen auf den Preisen. In den USA und vielen anderen Ländern haben die Notenbanken ihre Zinsen zur Inflationsbekämpfung kräftig angehoben, was auch die Energienachfrage dämpft. In China verläuft die konjunkturelle Erholung nach der Abkehr von der strikten Corona-Politik bislang schwach. Auf der Angebotsseite hat vor allem Saudi-Arabien seine Förderung gedrosselt, ohne jedoch den Preisen nennenswerten Auftrieb zu verleihen.

Umstufungen von Aktien

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 77 (71) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/BAADER BANK HEBT CEWE AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 116 (105) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 275 (248) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2700 (2585) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 16 (15,70) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 31 (28) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 570 (550) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 195 (185) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ACCIONA ENERGIA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 33 (43,50) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EQT AUF 182,10 (205,70) SEK - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PARTNERS GROUP AUF 793,10 (848) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 126 (156) DKK - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT ACCIONA ENERGIA AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN SETZT EQT UND PARTNERS GROUP AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- RBC HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 185 (155) SEK - 'SECTOR PERFORM'

Termine Unternehmen

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Mai 2023

USA: Pkw-Absatz 06/23

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Tankan Q2/23

02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

08:30 CHE: BFS Landesindex der Konsumentenpreise 06/23

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 05/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/23

Sonstige Termine

09:00 DEU: «Frankfurt Euro Finance Summit» erwartet werden als Redner u.a. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann, Frankfurt

09:30 DEU: Beginn Berufungsverfahren gegen Impfstoffhersteller wegen Schadenersatzes, Bamberg

Die Klägerin will vom Impfstoffhersteller Astrazeneca Schadenersatz nach einem angeblichen Impfschaden.

10:00 DEU: Pressegespräch Förderbank KfW zur Entwicklungsfinanzierung, Frankfurt/M.

16:30 DEU: Empfang Deutsche Börse zum 35. Dax-Geburtstag, Frankfurt/M.

Erster Handelstag des Deutschen Aktienindex (Dax) war der 1. Juli 1988. Anlässlich des Jubiläums wird Deutsche-Börse-Vorstand Stephan Leithner auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse die Schlussglocke läuten.

19:00 DEU: Forum IAA - Mobilität im Umbruch mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, Patrick Fruth (TÜV Süd), Clemens Baumgärtner (Wirtschaftsreferent München), Hans Hammer (Wirtschaftsbeirat Bayern)

15:00 ARG: Mercosur-Gipfel, Puerto Iguazú, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses Mercosur aus Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Thema dürfte unter anderem das Freihandelsabkommen mit der EU sein.

Hinweis

USA: Börse verkürzter Handel bis 19.00 h (Anleihenmarkt bis 20.00 h)

Redaktion onvista/dpa-AFX