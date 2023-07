Dax Chartanalyse 05.07.2023: "Window Dressing" wird korrigiert

Widerstand: 16.000 16.033 Unterstützung: 15.920 15.850

Rückblick:

Der Index bröckelte im gestrigen Handelsverlauf weiter ab und erreichte die Zielzone auf der Unterseite, größere Abwärtsdynamik kam dabei allerdings nicht auf. Das änderte sich allerdings heute morgen: Nach einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart und einer Eröffnung unterhalb der 16.000er Marke fiel der Index bis auf 15.930 Punkte zurück und korrigierte damit das komplette "window dressing" zum Quartalsende vom vergangenen Freitag.

Ausblick:

Mit dem Kursrutsch heute Vormittag hat sich die kurzfristige charttechnische Situation zu Gunsten der Bären gewandelt. So lange der Index nun den Bereich 16.000 bis 16.030 Punkte nicht wieder per Stundenschlusskurs zurückerobern kann, ist der Weg des geringsten Widerstandes vorerst wieder südwärts.

Entsprechend wären Erholungen in den genannten Bereich tendenziell als Einstiegsmöglichkeiten auf der Shortseite mit enger Absicherungsmöglichkeit zu verstehen. Fällt die Unterstützung um 15.920 Punkte, stünde schnell wieder der Bereich um 15.840/50 Punkte auf der Tagesordnung. Am Abend sind die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings zu beachten.

Quelle: Tradingview

