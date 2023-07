Dax Chartanalyse 12.07.2023: Die Käufer melden sich eindrucksvoll zurück

Widerstand: 15.930 16.000 Unterstützung: 15.700 15.450

Rückblick:

Mit dem Stundenschlusskurs oberhalb von 15.700 Punkten war das noch gestern Vormittag präferierte bärische Szenario hinfällig geworden. Die Käufer schickten den Index danach gestern direkt bis auf 15.800 Punkte und packten heute Vormittag noch einmal 100 Punkte drauf.

Ausblick:

Am Nachmittag stehen die mit Spannung erwarteten US-Konsumentenpreise (14:30 Uhr) auf dem Kalender. Diese wichtigen Inflationsdaten haben das Potenzial, die aktuell laufende Erholungsrally im deutschen Leitindex wieder komplett abzuwürgen, oder aber zu beschleunigen.

Mit dem Überwinden der 15.700er Hürde war gleich Luft Richtung 15.900 Punkte entstanden. Dieses Potenzial wurde zügig ausgeschöpft und die Abwärtskurslücke vom vergangenen Donnerstag zügig wieder geschlossen. Hier ist zunächst tendenziell wieder mit Gegenwind für die Käufer zu rechnen. Sollte die US-Inflation am Nachmittag allerdings im Rahmen oder unter den Erwartungen vermeldet werden, steht schnell die 16.000er Marke wieder auf dem Zettel. Es wird also spannend am Nachmittag.

