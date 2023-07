Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger weiterhin auf richtungsweisende Impulse durch die Geldpolitik. So rücken die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Abend und der EZB am Donnerstagnachmittag näher. Einzelne Aktien indes könnten dagegen von der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison bewegt werden.

Der X-Dax als Indikator signalisierte eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start den Dax prozentual unverändert bei 16.213 Punkten. Schon seit Tagen hat sich der deutsche Leitindex über der Marke von 16.000 Punkten etabliert, mit verhaltener Tendenz nach oben. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird zur Wochenmitte dagegen 0,7 Prozent schwächer erwartet.

Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gilt als sicher

Mit Blick auf die anstehenden Zinsentscheidungen von Fed und EZB gilt ein weiterer Schritt nach oben um 0,25 Prozentpunkte als eingepreist. Daher werden wohl vor allem die Signale der Notenbanken im Fokus stehen, denn bei beiden dreht sich inzwischen alles um die Frage, ob im Juli das Ende der Fahnenstange damit erreicht ist oder ob es weitere Erhöhungen geben wird. Mit eindeutigen Antworten auf diese Frage wird allerdings kaum gerechnet, sondern eher mit einem Offenhalten aller Optionen.

Einzelwerte im Überblick

Derweil stehen weitere Quartalsbilanzen auf der Agenda der Börsianer. Am Vorabend hatten der Stromkonzern RWE und die Deutsche Börse ihre Zahlenwerke veröffentlicht. Beide Dax-Konzerne hoben ihre Jahresziele an, was laut Händlern allerdings bereits erwartet wurde. Auf Tradegate legten die RWE-Papiere und die des Marktbetreibers und Datenanbieters dennoch im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

An diesem Morgen berichten zudem noch drei weitere Unternehmen aus dem deutschen Leitindex über ihr abgelaufenes Jahresviertel: die Deutsche Bank, der Triebwerksbauer MTU und der Luxuskarossenhersteller Porsche AG. Für die Papiere der Deutschen Bank ging es vorbörslich nach einer deutlich besser als erwarteten Ertrags- und Ergebnisentwicklung sowie nach Aussagen zu Aktienrückkäufen ebenfalls nach oben.

Varta büßten unterdessen auf Tradegate kräftig ein, denn der kriselnde Batteriekonzern blickt pessimistischer auf 2023. Der Umsatz werde nur noch das untere Ende der bisherigen Spanne erreichen. Die neue Prognose für das operative Ergebnis liegt zudem unter den Erwartungen.

Moderate Gewinne in den USA

Vor der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die Börsen in New York am Dienstag zugelegt. Der Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022. Zum Handelsschluss blieb für den Leitindex aber nur noch ein Plus von 0,08 Prozent auf 35.438,07 Punkte.

Der marktbreite und aussagekräftigere S&P 500 kletterte im Verlauf so hoch wie zuletzt im April 2022 und schloss mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 4.567,46 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100, der am Vortag den Standardwerten etwas hinterhergelaufen war, ging es um 0,73 Prozent auf 15.561,42 Punkte hinauf.

Nach dem Börsenschluss legten unter anderem die Tech-Schwergewichte Alphabet und Microsoft Quartalsberichte vor. Microsoft gaben nachbörslich nach, Alphabet verbuchten deutliche Aufschläge.

Durchwachsene Ergebnisse in Asien

Nach dem starken Vortag im Sog von Hoffnungen auf mehr staatliche Konjunkturhilfen haben die Börsen Chinas am Mittwoch einen Teil ihrer Vortagesgewinne abgegeben. Anleger warten auf Zinssignale der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, fiel im späten Handel um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,7 Prozent. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel leicht nach. Gewinne gab es in Australien.

Renten

Bund-Future 133,57 -0,03%

Devisen: Eurokurs vor US-Zinsentscheid stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1050 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1051 Dollar festgesetzt.

Am Mittwochabend entscheidet die amerikanische Notenbank Federal Reserve über ihren geldpolitischen Kurs. Alles andere als eine Zinsanhebung wäre eine große Überraschung, die Märkte rechnen fest damit. Wesentlich unsicherer ist die Ausrichtung über den Sommer hinaus. An den Märkten sind weitere Zinserhöhungen bisher nicht vollständig eingepreist. Mit Spannung wird erwartet, welche Signale Fed-Chef Jerome Powell senden wird.

Euro/USD 1,1051 -0,01%

USD/Yen 141,08 0,12%

Euro/Yen 155,91 0,08%

Ölpreise geben vor US-Zinsentscheidung leicht nach

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen leicht nachgegeben und sich damit etwas von ihren jüngsten dreimonatigen Höchstständen entfernt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 83,12 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 50 Cent auf 79,13 Dollar.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanz- und Rohstoffmärkten auf die Geldpolitik in den USA. Am Abend trifft die amerikanische Zentralbank Federal Reserve ihre Zinsentscheidung. An den Märkten wird fest mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet. Wesentlich unsicherer ist dagegen der Kurs im Jahresverlauf. Mit Spannung werden entsprechende Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell erwartet.

Die kräftigen Zinsanhebungen der Fed und anderer Notenbanken gehören aktuell zu den größten Belastungen am Erdölmarkt. Zwar mindern höhere Zinsen den Inflationsdruck, sie dämpfen aber auch das Wirtschaftswachstum. Die Energienachfrage nimmt mit steigenden Zinsen also tendenziell ab, was für sich genommen auf den Rohölpreisen lastet.

Brent 83,22 -0,32 USD

WTI 79,28 -0,35 USD

