DocMorris: Die Rallye geht weiter

Heute Morgen liegt die DocMorris-Aktie mit über 1,5 Prozent im Plus bei 66,00 CHF. Damit geht die Rallye weiter: Am 1. Juni kostete eine Aktie noch 28,80 CHF und hat seitdem um sagenhafte 130 Prozent zugelegt.

Das Analysehaus Jefferies ist überzeugt: Da geht noch mehr. Das neue Kursziel liegt nun bei 90 CHF. Vorher lag es bei 60 CHF. Die Begründung: DocMorris (ehemals: Zur Rose) werde von der Einführung des E-Rezepts in Deutschland ab 2024 stark profitieren. Der Rx-Bereich (verschreibungspflichtige Medikamente) ist sehr margenstark.

Weiterhin werde DocMorris von seiner Neuausrichtung profitieren. Das Unternehmen hat sein Schweizer Geschäft an Medbase verkauft und so seine Kapitalstruktur gestärkt. In Zukunft liegt der Fokus auf dem B2C-Markt in Deutschland. Das Ziel: 2024 soll DocMorrs profitabel sein.

Fazit

Die Hochstufung ist meiner Meinung nach gerechtfertigt. Zwar hat DocMorris im letzten Jahr noch Verluste im operativen Geschäft verzeichnet, aber sie wurden stark reduziert und haben die Erwartungen des Vorstandes bei Weitem übertroffen. Die (berechtigte) Hoffnung: Ab 2024 wird das E-Rezept den Umsatz vorantreiben.