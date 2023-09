Der Dax dürfte nach einer bislang schwächeren Woche am Freitag etwas zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.773 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde 0,4 Prozent höher erwartet.

Im bisherigen Wochenverlauf büßte der Dax etwa 0,8 Prozent ein. Dabei hatte er in den vergangenen Tagen mit relativ hohen Verlusten eröffnet, im Verlauf das Minus aber reduziert. Der deutsche Aktienmarkt bleibt auf Richtungssuche.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten dürften Einschätzungen der Privatbank Berenberg zu den Aussichten für verschiedene Autowerte für Aufmerksamkeit sorgen. So äußerte sich der Experte Romain Gourvil zuversichtlich zu den Vorzugsaktien von Volkswagen (VW). Das Chance/Risiko-Profil sei inzwischen attraktiver. Die Papiere würden auf einem zyklischen Tiefpunkt gehandelt, kurzfristige Risiken seien ausreichend eingepreist.

Skeptischer blickt Gourvil nun auf die Aktien der Porsche AG. Die Nachfrage nach Luxus bleibe zwar robust, aber dennoch zyklisch. Der Experte zieht gegenwärtig aus Bewertungsgründen und mit Blick auf ein wahrscheinlich etwas unstetes zweites Halbjahr die Aktien von Mercedes-Benz den Papieren der Zuffenhausener vor.

Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Anteilsscheine von VW gut ein Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag. Die Aktien der Porsche AG fielen auf Tradegate um ein Prozent, während die von Mercedes-Benz um 0,4 Prozent zulegten.

Wall Street: Dow Jones im Plus

Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Donnerstag mehrheitlich weiter nachgegeben. Einzig der von traditionellen Wirtschaftsbranchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 34.500,73 Punkte. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,32 Prozent auf 4.451,14 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 0,73 Prozent auf 15.258,52 Punkte.

Asiens Börsen schwächer

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. Der japanische Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 1,4 Prozent. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte im späten Handel 0,8 Prozent ein. In Hongkong ruhte der Handel wegen einer Sturmwarnung. Die Sorge vor weiter steigenden Leitzinsen in den USA belastet weiterhin die Stimmung an den globalen Aktienmärkten.

Renten

Bund-Future 131,23 0,21%

Devisen: Euro erholt sich etwas von Drei-Monats-Tief

Der Euro hat sich vor dem Wochenende etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0715 Dollar. Am Vortag war sie mit 1,0686 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0710 Dollar festgesetzt.

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck, weil Wirtschaftszahlen dort regelmäßig auf eine schwache Konjunkturentwicklung hindeuten. In dieser Woche hatten nicht nur Zahlen aus der Industrie in Deutschland enttäuscht. Auch Wachstumsdaten aus der Eurozone waren schwach ausgefallen und zeichneten ein Bild wirtschaftlichen Stillstands.

Zum Wochenausklang stehen nicht besonders viele Wirtschaftszahlen auf der Agenda. Am Morgen veröffentlicht das Statistische Bundesamt Inflationsdaten für Deutschland, es handelt sich aber lediglich um Detaildaten. Ansonsten werden aus Frankreich und Spanien Produktionsdaten aus der Industrie erwartet.

Euro/USD 1,0715 0,18

USD/Yen 147,2075 -0,06

Euro/Yen 157,7310 0,11

Ölpreise geben weiter nach - Gewinne auf Wochensicht

Die Ölpreise haben am Freitag einen kleinen Teil ihrer Gewinne aus dieser Woche abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 89,38 US-Dollar. Das waren 54 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 62 Cent auf 86,25 Dollar.

Die Rohölpreise entfernen sich damit etwas von ihren Höchstständen seit vergangenen November. Auf Wochensicht zeichnen sich aber deutliche Gewinne ab. Auftrieb kommt von der Angebotsseite: In dieser Woche haben die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Produktionsbeschränkungen bis Jahresende verlängert. Damit wollen die Anführer des Ölverbunds Opec+ die Preise nach oben treiben und letztlich ihre Fördereinnahmen steigern.

Einen weiteren Grund für die steigenden Erdölpreise sehen Fachleute in den derzeit knappen Lagerbeständen. Am Donnerstag hatten Zahlen des US-Energieministeriums einen spürbaren Rückgang ergeben. Aktuell liegen die landesweiten Rohölvorräte so niedrig wie zuletzt Ende 2022.

Brent 89,31 -0,61 USD

WTI 86,18 -0,69 USD

