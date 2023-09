Euro Stoxx 50: Einbruch droht!

Der europäische Gesamtindex Euro Stoxx 50 zeigt seit den Sommermonaten und einem gescheiterten Ausbruch über eine Hürde aus dem Frühjahr deutliche Schwäche und lehnt sich an seine letzte große Unterstützung bestehend aus dem EMA 200 auf. Sollten nicht bald Käufer zurückkehren, könnte sich die Entwicklung weiter fortsetzt und größere Verkaufssignale generieren.

Demnach wären bei Tageschlusskursen unterhalb von 4.175 Punkten Abschläge auf 4.133 Punkte und darunter sogar 4.004 Punkte im Rahmen einer Konsolidierungsausweitung möglich.

Auf der Oberseite blockiert derzeit eine erst vor kurzem aufgestellte Abwärtstrendlinie das Aufwärtspotenzial, wonach erst oberhalb von 4.278 Punkten ein Befreiungsschlag zu erwarten wäre. In diesem Szenario könnten dann beim Euro Stoxx 50 Gewinne an 4.340 und darüber sogar an 4.381 Punkte warten.

Allen Anschein nach wird das Schicksal allerdings von den Notenbanken bestimmt, im heutigen Tagesverlauf wird die Europäische Zentralbank EZB ihre weitere Zinspolitik vorstellen, in der nächsten Woche die US-Notenbank FED, von beiden werden signifikante Impulse für die Märkte erwartet.