Im frühen Handel hat sich der Dax stabilisiert. Nach gut einer Stunde liegt der deutsche Leitindex mit 0,04 Prozent im Minus bei 15.211 Punkten. Gestern ging er mit 15.217 Punkten aus dem Handel. Das Vortagestief bei 15.194 Punkten bleibt aber im Fokus.

Die Verunsicherung am Markt bleibt aber weiterhin hoch: Sowohl die Fed als auch die EZB haben weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation nicht ausgeschlossen. Die 10-jährigen Treasuries haben mit einem Kupon 4,6 Prozent ihren höchsten Stand seit 2007 erreicht.

AMS Osram unter Druck - Kapitalerhöhung verwässert massiv

Die Aktie von AMS Osram ist im frühen Handel stark unter Druck geraten. Nach gut einer Stunde Handel liegt sie mit über 18 Prozent im Minus bei 4,38 EUR. Der Hersteller von Sensoren will sich 2,25 Mrd. EUR frisches Geld durch eine Kombination von Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten beschaffen. Dabei fällt der Kapitalerhöhungs-Anteil laut den Experten der Investmentbank Stifel mit 800 Millionen Euro deutlich größer aus als befürchtet.

Besonders übel für Altaktionäre: Deren Anteile werden um rund 50 Prozent stark verwässert. Die heutige Lowperformance überrascht Experten daher nicht.

Heute erster Handelstag von Schott Pharma

Heute ist der erste Handelstag der Pharmasparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott. Die ausgegliederte Pharmasparte produziert unter anderem Glas und Spezialglaskunststoff, Ampullen und Fläschchen für den Medizinbereich.

Insgesamt wurden 34,6 Millionen Aktien emittiert. Die Zeichnungsspanne lag zwischen 24,50 und 28,50 EUR. Der endgültige Zeichnungspreis lag bei 27 EUR. Die Aktie ging mit 30 EUR in den Handel.

Der Börsengang soll Schott Pharma einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt und bessere Finanzierungsmöglichkeiten als unter dem Stiftungsmodell der Schott AG bringen. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 821 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent auf 670 Millionen Euro.

Puma feiert mit Sport-Prominenz 75-jähriges Bestehen

Mit internationalen Sportstars der vergangenen Jahrzehnte feiert der fränkische Sportartikelhersteller Puma am Donnerstag sein 75-jähriges Bestehen. Am Firmensitz in Herzogenaurach werden unter anderem die Sprint-Ikone Merlene Ottey (Jamaika), der britische Sprinter Linford Christie, die zweifache Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler sowie Ex-Tennisspieler Boris Becker und als Lokalmatador Ex-Fußballer Lothar Matthäus erwartet.

Nach einem Streit mit seinem Bruder Adolf Dassler – dem Gründer von Adidas – hatte sich Firmengründer Rudolf Dassler mit einer Sportschuhfabrik selbstständig gemacht und am 1. Oktober 1948 unter dem Firmennamen Puma ins Handelsregister eintragen lassen. Aus den Nachkriegsanfängen entwickelte sich ein Weltkonzern. Puma setzte im vergangenen Jahr 8,5 Mrd. EUR um.

Redaktion onvista/dpa-AFX