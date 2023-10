Befreien Tesla & Netflix die Aktienmärkt aus der Lethargie? | Börse Stuttgart

An den Börsen verläuft der Handel in engen Bahnen. Trotz des Nahost-Konflikts! Warum das so ist und was hinter dem Preisanstieg beim schwarzen Gold steckt, verrät Roland Hirschmüller von der Baader Bank im Interview. Er verrät zudem, warum die Banken im 3. Quartal überzeugt haben und Tesla und Netflix für frischen Wind sorgen könnten.



00:00 ► Nahostkonflikt - warum sind die Börsen unbeeindruckt?

01:47 ► Ölpreisanstieg - was steckt dahinter?

03:47 ► Zinserhöhung & Inflation - Banken überraschen mit guten Zahlen (J.P. Morgan, Netflix, Tesla und Co.)

06:19 ► Zinserhöhung: Des einen Freud, ist des anderen Leid: Banken vs. Tech-Unternehmen

07:47 ► Aktienmarkt verharrt in enger Range

09:00 ► Ausblick: Welche Themen werden spannend/Entwicklung der US-Aktien

