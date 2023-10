Dax Tagesrückblick: Siemens Energy-Aktie verliert 35 Prozent - Dax gibt nach

Der deutsche Leitindex startete nach schwachen US-Vorgaben mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und wurde noch am Vormittag bis in den mittleren 14.600er Bereich durchgereicht. Am Nachmittag nach dem EZB-Entscheid (Einschätzungen dazu: Hier) gab es dann die avisierten "Erholungsversuche", diese kamen aber wenig überraschend nicht über die 14.800er Marke hinaus.

Am Ende des Tages stand ein Minus von 160 Punkten oder 1,08 Prozent auf 14.731 Punkte zu Buche, der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 0,94 Prozent.

Siemens Energy im freien Fall

Tagesverlierer mit knapp 35 Prozent Kursverlust war Siemens Energy. Die Hintergründe gibt es dazu hier im Video und hier im Text.

Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) dämmte die Börsenverluste am frühen Nachmittag etwas ein. Die Euro-Notenbank hat nach zuletzt zehn Zinserhöhungen nun erwartungsgemäß eine Pause eingelegt. Erstmals seit Juni 2022 beließ die EZB die Zinsen unverändert. Der Inflationsdruck lässt inzwischen nach, die Konjunktur schwächelt.

Autotitel schwach

Mit Blick auf weitere Einzeltitel im Dax fielen Mercedes-Benz auf mit einem Abschlag von knapp 6 Prozent. Die Stuttgarter werden wegen harter Konkurrenz im Autogeschäft vorsichtiger mit der Prognose für das Gesamtjahr. Mit BMW und der Porsche AG verloren zwei weitere Autoaktien überdurchschnittlich.

Papiere von Rheinmetall legten dagegen um 1,24 Prozent zu, der Industriekonzern profitierte erneut vom Geschäft mit Waffen und Munition. Gemischte Nachrichten gab es aus der Chip-Branche: Eine vorsichtigere Jahresprognose von Süss Microtec für das Geschäftsjahr ließ den Kurs des Chip-Zulieferers um 15 Prozent einbrechen. Siltronic legten dagegen um 4,2 Prozent zu, angetrieben von positiven Aussagen des Wafer-Herstellers zur Profitabilität.

Kion und HelloFresh verlieren zweistellig

Beim Logistikdienstleister Kion enttäuschte im dritten Quartal der Nettogewinn, der Kurs fiel um 11,33 Prozent. Nach rückläufigen Kundenzahlen von Hellofresh im dritten Quartal sackte der Kurs des Versenders von Kochboxen um 10,72 Prozent ab. In diesem Sog verloren auch Delivery Hero deutlich. (mit Material von dpa-AFX)