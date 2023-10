iShares iBonds ETFs – die innovativen Problemlöser

Werbung

Wenn die Leitzinsen und mit ihnen die Renditen am Anleihemarkt hoch sind, bietet ein Investment in Anleihen Chancen, die nicht nur für besonders vorsichtige Investoren eine lukrative Alternative zu Aktien sind. In einer solchen Phase sind wir jetzt angekommen. Das als Anleger zu wissen, ist schon mal gut. Aber wie investiert man da dann konkret?

Auf dem Weg zu einer Kaufentscheidung tauchen oft Fragen auf, auf die man keine befriedigenden Antworten findet. Die innovativen iShares iBonds ETFs wurden konzipiert, um genau die Lösungen zu liefern, die Sie als Anleger benötigen. Was genau macht die iBonds ETFs so besonders und wieso bieten diese Innovationen für Anleger Vorteile? Sehen wir uns dazu erst einmal an, was genau die iBonds ETFs ausmacht.

Quelle: marketmaker pp4

Was genau sind iShares iBonds ETFs?

Dass wir hier im Plural sprechen, ist bereits ein Alleinstellungsmerkmal dieser neuartigen ETFs, denn es geht hier um eine ganze ETF-„Familie“. Die iShares iBonds ETFs haben, anders als konventionelle Anleihe-ETFs oder Anleihe-Fonds, eine feste Laufzeit. Und da es wichtig ist, in Sachen Laufzeit entsprechend der eigenen Präferenzen frei wählen zu können, bietet iShares seine iBonds mit verschiedenen Laufzeiten an, derzeit bis Ende 2025, 2026, 2027 und 2028.

Darüber hinaus können Sie bei jeder Laufzeit wählen, ob sie die Zins-Ausschüttung der im ETF enthaltenen Anleihen ausbezahlt haben möchten oder lieber die thesaurierende Variante wählen, bei der die Zinszahlungen umgehend reinvestiert werden und so die Kapitalbasis stärken. Damit nicht genug: Sie können zudem wählen, ob Ihr iBonds ETF in Euro oder in US-Dollar laufende Anleihen enthalten soll.

Dabei investieren alle ETFs dieser iShares iBonds-Familie in Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“, was Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität entspricht. Die Anleihen in den jeweiligen iBonds ETF-Portfolios haben zwar ganz unterschiedliche Laufzeiten, aber eines haben sie gemeinsam: Sie enden alle in einem recht kleinen Zeitfenster, nämlich in der Zeit kurz vor dem Laufzeitende des jeweiligen ETFs. Welche Vorteile bietet Ihnen das konkret?

Deswegen lösen iBonds ETFs Probleme

Durch einen solchen ETF haben Sie mit einem Mausklick eine immens breite Palette an Anleihen im Depot und damit eine Streuung der Chancen und Risiken erreicht, die durch den Kauf einzelner Anleihen nicht möglich wäre.

Darüber hinaus sind Unternehmensanleihen zwar grundsätzlich oft an der Börse handelbar, werden aber de facto selten bis gar nicht gehandelt, weil das Gros der Investoren solche Anleihen bei der Emission erwirbt und dann bis zum Laufzeitende hält. Weiter unten werden Sie den Kursverlauf einer Lufthansa-Anleihe finden. Die extremen Ausschläge in deren Chart unterstreichen, dass hier sehr wenig Umsatz vorliegt. Die iBonds ETFs hingegen können Sie jederzeit und problemlos handeln wie eine Aktie. Das ist äußerst wichtig, denn man kann nie absolut sicher sein, dass man Kapital nicht vor dem eigentlich geplanten Investitionsziel benötigt.

Hinzu kommt, dass Sie durch das Angebot mehrerer Laufzeitenden auf den Punkt genau investieren können. Wenn Sie beispielsweise angespartes Kapital erst Anfang 2027 für eine Investition nutzen wollen, wählen Sie einfach einen der iBonds ETFs mit Laufzeitende Dezember 2026, die das investierte Kapital dann im Januar 2027 auszahlen.

Hier könnte man einwenden, dass man diese Vorteile auch mit herkömmlichen Anleihe-ETFs hätte, die ebenso eine breite Streuung aufweisen und in die man jederzeit ein- und austeigen könnte. Das ist richtig, aber die wichtigsten Aspekte kommen erst noch.

Die besonderen Vorteile, die die iBonds ETFs aufweisen, liegen in diesem konkret fixierten Laufzeitende und der breiten Palette verschiedener Varianten!

Das sehen wir uns weiter unten genauer an, zunächst einmal, um sich einen Überblick zu verschaffen, die Eckdaten eines beispielhaft ausgewählten Vertreters der iBonds-Familie, und zwar die Variante des iBonds ETF mit Laufzeitende Dezember 2026 in der thesaurierenden Variante und mit der Basiswährung Euro:

iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF

Vergleichsindex Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index WKN A3EHAJ ISIN IE000WA6L436 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management BlackRock Asset Management Ireland Limited Laufzeitende Dezember 2026 Gesamtkostenquote (TER) 0,12 % p.a. ETF-Volumen per 25.10.2023 98,1 Mio. Euro Auflagedatum des ETF 05.09.2023 Anzahl der Positionen (Stand 24.10.2023) 353 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Zinszahlungen werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch Basiswährung Euro

Ein ganz entscheidender Vorteil: Das gebündelte Laufzeitende

Um diesen speziellen Aspekt zu verstehen muss man wissen, dass sich die Kurse von Anleihen dem Zins- bzw. Renditeniveau des Gesamtmarkts anpassen. Eine Anleihe mit einem Zinskupon von 1,0 Prozent und fünf Jahren Restlaufzeit würde, wenn sie zu 100 Prozent des Ausgabekurses gehandelt würde, niemand kaufen, wenn das Zinsniveau für fünfjährige Anleihen am Gesamtmarkt wie momentan um die 2,8 Prozent beträgt. Deswegen passen sich solche Anleihen über ihren Kurswert dem Marktniveau an.

Das muss über den Kurs passieren, weil die Höhe des „Zinskupons“, sprich des Betrages, der jährlich als Zins ausgeschüttet wird, nicht veränderbar ist. Und das bedeutet: Steigen wie derzeit die Zinsen, fallen bereits laufende Anleihen im Kurs, damit ihre Rendite auf das Marktniveau steigt. Und das kann für einen Anleger ein ernstes Problem werden.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor zwei Jahren ein Anleihe-Portfolio angelegt und müssten vor Ende der Anleihe-Laufzeiten verkaufen, weil Sie das Kapital unerwartet jetzt benötigen. Dann werden Sie das mit Kursverlusten tun müssen, weil der Zinslevel am Gesamtmarkt seither gestiegen ist, ihre Anleihen daher im Kurs gefallen sind. Das kann dann so aussehen wie bei der nachfolgend abgebildeten Anleihe von Bayer mit Laufzeitende 2026:

Quelle: onvista.de

Dieses Problem können sie mit den iShares iBonds ETFs lösen, denn dass die dort enthaltenen Anleihen alle in einem engen Zeitfenster vor dem Laufzeitende des ETFs auslaufen, hat einen ganz entscheidenden Vorteil:

Am Ende der Laufzeit bekommt man ja vom Anleihe-Emittenten sein Geld zurück, d.h. es wird der Nominalwert zurückerstattet. Das bedeutet: Wenn man die Anleihen bis zum Schluss hält und nicht an der Börse verkauft, erledigen sich zeitweilig niedrigere Börsenkurse automatisch. Das sehen wir beispielhaft im folgenden Chart eine Lufthansa-Anleihe, die in wenigen Wochen zur Rückzahlung fällig wird:

Quelle: onvista.de

Weil diese Anleihe mit zwei Jahren Laufzeit mit 1,625 Prozent einen relativ niedrigen Zinskupon hat, kam es zu Kursverlusten. Jetzt aber, da das Laufzeitende nahe ist, kommt der Kurs an den Rückzahlungswert von 100 Prozent zurück.

Da die iShares iBonds ETFs ein breites Portfolio an verschiedenen Laufzeiten mit ganz unterschiedlich hohen Zinskupons beinhalten, hätte man gerade jetzt, nachdem die Kurse der Anleihen durch den Anstieg der Leitzinsen gefallen sind, eine günstige Einstiegsmöglichkeit. Denn die Anleihekurse steigen wieder, wenn die Notenbanken beginnen, die Leitzinsen wieder zu senken. Aber selbst, wenn die Zinsen noch eine Zeitlang hoch bleiben sollten:

Durch die Besonderheit, dass die in den iBonds-ETFs enthaltenen Anleihen zum Ende der ETF-Laufzeit ebenfalls auslaufen, kehren die Kurse dieser Anleihen auch ohne den Rückenwind fallender Kapitalmarktrenditen auf ihre Ausgabelevels zurück.

Strategisch investieren: Aus verschiedenen Laufzeiten und Varianten ein kleines Portfolio bilden!

Aber was tun, wenn man sich mit der Wahl der Laufzeit vertut, weil man unerwartet vor dem Ende der ETF-Laufzeit an sein Geld heran muss? Da liegt die Lösung in dem Begriff „ETF-Familie“!

Momentan bietet iShares vier verschiedene Laufzeitenden an, jeweils Ende 2025, 2026, 2027 und 2028. Hinzu kommt die Wahlmöglichkeit der Basiswährung. Und Sie können wählen, ob Sie die Ausschüttung der Zinserträge wünschen oder die ETF-Variante nehmen, die die Zinserträge umgehend reinvestiert. Das bedeutet:

Sie können sich noch breiter und damit sicherer aufstellen, indem Sie die vorgesehene Investmentsumme auf iBonds ETFs mit verschiedenen Laufzeiten und verschiedenen Basiswährungen aufteilen.

Da alle ETFs der iBonds-Familie jederzeit handelbar sind, halten Sie sich auf diese Weise alle Türen offen. Einen Überblick über die einzelnen Mitglieder der iShares iBonds ETF-Familie erhalten Sie hier:

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.