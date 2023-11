Dax Chartanalyse 02.11.2023: Short-Squeeze nach dem Fed-Entscheid

Widerstand: 15.280 15.500 Unterstützung: 15.000 14.950

Rückblick:

Der Index fiel gestern am frühen Nachmittag kurzzeitig unter die 14.800 Punkte-Marke, es gab allerdings keinen Stundenschlusskurs unterhalb von 14.800 Punkten, ein Verkaufssignal blieb aus. Im Anschluss gab es dann die avisierte "Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 14.920/50 Punkte".

Nach dem Fed-Entscheid und eher dovishen Kommentaren von Fed-Chef Jerome Powell am gestrigen Abend startet der Index am Morgen mit einer Aufwärtskurslücke oberhalb der psychologisch wichtigen 15.000er Marke in den Handel und legt im Anschluss weitere 150 Punkte zu.

Ausblick:

Die heutige Eröffnung hat offenbar einige größere Stop-Loss Orders der Bären ausgelöst - der deutsche Leitindex zieht am Morgen dynamisch an. Kurzfristig Oszillatoren zeigen bereits schon wieder eine überkaufte Lage an, das bedeutet allerdings nicht, dass der Index nun kurzfristig wieder kräftig korrigiert.

Nach dem Überwinden der psychologisch wichtigen 15.000er Marke ist der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter nordwärts in den Bereich 15.250/80 Punkte. Erneute Rücksetzer Richtung 14.950/15.000 wären demnach als Kaufgelegenheit zu erachten. Die Shortseite ist in Anbetracht der Dynamik heute Morgen zunächst zu meiden.

Quelle: Tradingview

