Dax Tagesrückblick: Dax überwindet Vorwochenhoch am Nachmittag - Immobilienfinanzierer verliert zweistellig

Die korrektive Abwärtsbewegung im deutschen Leitindex wurde wie gestern hier an dieser Stelle avisiert "von einer weiteren Kaufwelle Richtung 15.280 und höher" abgelöst. Der Index kletterte am Nachmittag gut 200 Punkte ausgehend vom Tagestief und notierte im Tageshoch bei 15.288 Punkten bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Am Ende des Tages ging der Index bei 15.229 mit einem Plus von 75 Punkten aus dem Handel.

Nur eine Bärenmarktrally?

Laut den Experten der Bernecker-Börsenbriefe stellt sich derzeit noch die Frage, ob der starke November-Auftakt des Aktienmarktes "eine Bärenmarktrally oder der Beginn eines weitergehenden Trends" war. Aktuell bezweifeln Anleger wieder etwas mehr, dass der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed bereits abgeschlossen ist. Gespannt wird deshalb am Mittwoch auf Aussagen hochrangiger Währungshüter gewartet, darunter der Fed-Chef Jerome Powell.

Berichtssaison im Fokus

In der Berichtssaison ging es am Mittwoch hoch her, allein aus dem Dax berichteten acht Unternehmen. Die DHL Group drehte ihren schwachen Start im Handelsverlauf in einen Anstieg um knapp drei Prozent. Eine Prognosesenkung überraschte nicht, doch in einer Telefonkonferenz äußerte sich das Management ermutigend zum Schlussquartal.

Continental überrascht positiv

Die Commerzbank-Aktie konnte nach einer Berg- und Talfahrt zum Handelsschluss ein kleines Plus verbuchen. Continental waren mit einem Kursanstieg um 3,66 Prozent auch unter den gefragten Dax-Werten. Der Konzern überraschte im dritten Quartal positiv mit seiner Profitabilität in der Problemsparte Autozulieferung.

Auch die Papiere von Siemens Healthineers legten nach Zahlen um ein Prozent zu. Es gab aber auch weitere Dax-Mitglieder mit negativen Kursreaktionen. Die Anleger von Adidas mussten ein Minus von 1,35 Prozent verkraften und bei Eon ging es in einem schlechten Umfeld für Versorger ebenfalls um gut 1,30 Prozent bergab. Der Energiekonzern erwartet für das vierte Quartal wegen Preissenkungen eine deutliche Ergebnisbelastung.

Fresenius-Aktie gefragt

Fresenius verbuchten einen Kursgewinn von 2,66 Prozent, hier allerdings nicht wegen Zahlen. Als Treiber fungierte der Verkauf von Kinderwunschkliniken an ein Konsortium rund um den Finanzinvestor KKR. Der Barclays-Analyst Hassan Al-Wakeel sah darin "einen weiteren Beweis dafür, dass Konzernchef Michael Sen die Verschlankung vorantreibt".

Immobilienfinanzierer verliert zweistellig

Außerhalb des Dax fielen die Papiere der Deutschen Pfandbriefbank mit einem Einbruch um elf Prozent negativ auf. Der Immobilienfinanzierer kappte wegen höherer Risikovorsorge sein diesjähriges Ziel für das Vorsteuerergebnis. (mit Material von dpa-AFX)