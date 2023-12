Dax Vorbörse

Nach seiner bereits starken Jahresendrally fehlt dem Dax vorerst frischer Schwung für ein Rekordhoch. So signalisierte der X-Dax für den Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Minus von 0,04 Prozent auf 16.398 Punkte. Das Rekordhoch bei rund 16.529 Punkten bleibt gleichwohl in Sichtweite. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird am Dienstag etwas schwächer erwartet.

"Der Dax hat sich gestern näher an sein Allzeithoch herangepirscht, doch die Umsätze waren unterdurchschnittlich niedrig", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Erwartungsgemäß lässt die Kaufbereitschaft in diesen Höhen nach. Positiv ist jedoch hervorzuheben, dass bislang noch kaum Gewinnmitnahmen eingesetzt haben. Offensichtlich glauben die schon Investierten an mehr Luft nach oben."

Einzelwerte: Brenntag präsentiert neue Ziele

Der Chemikalienhändler Brenntag will die Entflechtung seiner beiden Geschäftsbereiche vorantreiben. Die Sparten Essentials und Specialties sollen zu zwei eigenständigen Divisionen mit voller Geschäftsautonomie aufgebaut werden, unterstützt von einer schlanken Konzernzentrale, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttags in Essen mit. Dabei kommt es auch zu einer Umschichtung im Portfolio. So sollen die Pharmaaktivitäten von Essentials auf Specialties übertragen werden. Im Gegenzug wandern einige Geschäfte vom Spezialitätenbereich zur Prozesschemiekalien-Sparte, auf die dann künftig 70 Prozent des aktuellen Rohertrags entfallen soll.

Das Unternehmen setzte sich dabei neue Finanzziele bis 2027. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenabschreibungen (Ebita) soll aus eigener Kraft jährlich um sieben bis neun Prozent zulegen. Die bislang gültige Mittelfristprognose bis 2026 sah ein entsprechendes Wachstum von sechs bis acht Prozent jährlich vor. Die Sparte Essentials soll ihr organisches operatives Ebita um fünf bis sieben Prozent steigern, Specialties soll ein Gewinnplus von sieben bis neun Prozent erreichen. Die Kosten für das laufende Sparprogramm sowie die weitere Entflechtung sieht Brenntag bei 450 Millionen bis 650 Millionen bis 2027. Die Aktie des Dax-Werts notiert vorbörslich leicht im Plus.

Carl Zeiss Meditec nach JPM-Studie unter Druck

Unter Druck sind vorbörslich dagegen die Titel von Carl Zeiss Meditec, die rund drei Prozent unter dem Vortagesschluss gehandelt werden. Hintergrund ist eine kritische Veröffentlichung zur Aktie durch die US-Bank JPMorgan. Sie hat die Bewertung beim Kursziel von 52 Euro mit "Underweight" aufgenommen. In der Vergangenheit seien die Papiere des Medizintechnikkonzerns angesichts von Wachstumsbeschleunigung sowie Hoffnung auf steigende Margen mit einer Bewertungsprämie gehandelt worden, schrieb Analystin Anchal Verma in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Doch nun drohten Wachstumsverlangsamung und steigende Kosten. Die Expertin bleibt mit ihren operativen Ergebnisschätzungen (Gewinn vor Steuern und Zinsen) daher unter dem Marktkonsens. Verma gab den Aktien zudem den Status "Negative Catalyst Watch", womit sie ihre skeptischen Erwartungen für die anstehenden Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr signalisiert. Trotz eines deutlichen Kursrückgangs seien die Aktien immer noch zu teuer.

USA: Gewinnmitnahmen

Die US-Aktienmärkte haben nach ihrem zuletzt starken Lauf zum Wochenstart den Rückwärtsgang eingelegt. Nach den deutlichen Kursaufschlägen im November hätten Anleger am Montag vor allem bei den Technologiewerten Gewinne mitgenommen, hieß es aus dem Handel. Frische Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So waren die Auftragseingänge der US-Industrie im Oktober stärker gefallen als erwartet.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 36.204 Punkten. Am Freitag war der US-Leitindex erstmals wieder seit Januar 2022 über 36.000 Punkte gestiegen und damit dicht an sein Rekordhoch. Der marktbreite S&P 500 fiel am Montag um ein halbes Prozent auf 4.570 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor letztlich ein Prozent auf 15.840 Zähler.

Asien: Verluste

Die Börsen Asiens haben am Dienstag unter Druck gestanden. Leicht positive Signale zur Stimmung in der chinesischen Dienstleistungsindustrie konnten die Stimmung nicht aufhellen. In China würden positivere Wirtschaftsdaten indes von den Anlegern verschmäht, erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. Denn gute Nachrichten machten geldpolitische und wirtschaftspolitische Unterstützungen weniger wahrscheinlich. Die Folge sei ein Jahrestief im Hang Seng China Enterprise Index.

In der Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 1,7 Prozent. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen notierte im späten Handel 0,9 Prozent im Minus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 1,4 Prozent ein. In Tokio war die Stimmung insbesondere mit Blick auf Halbleiterwerte wie Advantest, Renesas und Tokyo Electron schlecht.

Renten

Bezeichnung Kurs (in Euro) Veränderung (in Prozent) Bund-Future 133,62 +0,13

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung (in Prozent) Euro in Dollar 1,0845 +0,11 Dollar in Yen 147,04 -0,17 Euro in Yen 159,44 -0,08

Rohöl

Bezeichnung Kurs (in Dollar) Veränderung (in Dollar) Brent (1 Barrel) 78,15 +0,12 WTI (1 Barrel) 73,17 +0,13

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS STARTET HAPAG-LLOYD MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 65 EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 1,80 (1,70) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 53,70 (50,50) EUR - 'SELL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 8,70 (9,10) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 36,40 (36,70) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 32,50 (29,60) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 315 (265) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 34 (47) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 190 (220) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 31 (36) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' VOR ZAHLEN

JPMORGAN STARTET CARL ZEISS MEDITEC MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 52 EUR

RBC HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 200 (175) EUR - 'SECTOR PERFORM'

SOCIETE GENERALE STREICHT LANXESS AUS 'MID & SMALL CAPS PREMIUM LIST'

UBS HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 71 (67) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR VITESCO AUF 94 (91) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 100 (115) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 78 (85) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 322 (315) USD - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT SCIENCE APPLICATIONS INT. AUF 'NEUTRAL'(OW) - ZIEL 142 (130) USD

RBC HEBT ZIEL FÜR NIKE AUF 120 (113) USD - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

10:00 DEU: Brenntag, Capital Markets Day

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

Termine Konjunktur

02:45 CHN: Caixin, Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig)

10:00 EUR: EZB, Erwartung Verbraucherpreise 10/23

11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/23

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 11/23 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index 11/23 (mit Material von dpa-AFX)