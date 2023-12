Rückblick:

Das Fazit vom Wochenausblick für das Euro/Dollar-Währungspaar vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

"Die Abwärtsbewegung ausgehend vom Vorwochenhoch trug einen impulsiven Charakter und sollte damit Teil einer größeren Verkaufswelle zurück in den Bereich um 1,068 Dollar sein."

Die Bären schufen in der abgelaufenen Handelswoche gleich Fakten und schickten das Währungspaar zurück in den unteren 1,07er-Bereich. Das avisierte Ziel bei 1,0680 Dollar wurde allerdings bisher noch nicht ganz erreicht. Was also wird die aktuelle Handelswoche bringen?

Ausblick:

In der nächsten Handelswoche dürfte aller Voraussicht nach vorweihnachtliche Ruhe einkehren am Devisenmarkt. Vorher allerdings stehen noch einmal möglicherweise richtungsweisende Wirtschaftsdaten sowie zwei wichtige Notenbankentscheidungen auf dem Kalender.

Die US-Inflationsdaten am Dienstag- und am Mittwochnachmittag müssten allerdings schon sehr stark von den Erwartungen abweichen, um die US-Notenbank Fed zu einem weiteren Zinsschritt zu bewegen. Für den Fed-Entscheid am Mittwochabend wird zu aktuell 98,4 Prozent keine Änderung beim Leitzins erwartet. Entscheidend für den Devisenmarkt wird daher, was Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab 20:30 Uhr hiesiger Zeit sagen wird.

Am Donnerstagnachmittag geht es dann direkt weiter mit den geldpolitischen Entscheidungen: Um 14:15 Uhr steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an, eine halbe Stunde später die Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde. Auch hier rechnen die Marktteilnehmer aktuell nicht mit einer Zinsänderung.

Den Wochenabschluss bilden dann die traditionell sehr volatilen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone. Für den einen oder anderen Bewegungsimpuls dürfte somit gesorgt sein im Wochenverlauf.

Charttechnischer Ausblick:

Das Gros der ersten Verkaufswelle seit dem Novemberhoch um 1,1015 Dollar dürfte das Währungspaar bereits absolviert haben. Entsprechend ist für die kommenden Handelstage tendenziell eine volatile Seitwärtsbewegung im Bereich 1,068 bis 1,085 Dollar wahrscheinlich. Vorausgesetzt natürlich, weder EZB noch Federal Reserve überraschen in die eine oder andere Richtung.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: ZEW Sentiment Deutschland, 14:30 Uhr Konsumentenpreise USA

Mittwoch: 14:30 US-Produzentenpreise, 20 Uhr Fed-Entscheid

Donnerstag: 14:15 Uhr EZB-Entscheid, 14:45 EZB-Pressekonferenz, 14:30 Uhr US-Einzelhandelsdaten

Freitag: 9:15/ 9:30/ 10 Uhr Einkaufsmanagerindizes FR/ DE/ EZ, 15:45 US PMI