Widerstand: 17.003 17.050 Unterstützung: 16.670 16.500

Rückblick:

Die bullische Eröffnung am gestrigen Vormittag inklusive einem neuen Allzeithoch bei 17.003 Punkten waren erwartungsgemäß "keine Kaufkurse" - Am Nachmittag verlor der Index wenig überraschend zeitweise über 320 Punkte vom Tageshoch, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Auch heute startet der Index zunächst mit einer größeren Aufwärtskurslücke in den heutigen Handelstag. Ob diese aber am dreifachen Verfallstermin an der Eurex offen bleiben wird, darf zumindest bezweifelt werden.

Ausblick:

Die gestrige Tageskerze trägt nach der 2.300 Punkte-Rally zuvor einen klar bärischen Charakter. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für den beginn einer längst überfälligen technischen Korrektur im deutschen Börsenbarometer.

So lange den Käufern kein Tagesschlusskurs oberhalb von 17.000 Punkten gelingt, wird für die kommenden Tage und Wochen eine Korrektur zurück in den Bereich 16.400 bis 16.550 Punkte präferiert.

Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

