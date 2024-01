Nach einem durchwachsenen Start in das neue Börsenjahr ist am Mittwoch mit leicht nachgebenden Aktienkursen zu rechnen. Als belastend dürften sich vor allem die Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq erweisen, dort war der Nasdaq 100 Index am Vorabend auf den tiefsten Stand seit Mitte Dezember gerutscht.

Offensichtlich sind die Anleger zum Jahresstart nicht allzu risikobereit. Die Mehrheit versucht offenbar, zu günstigeren Kursen in den Markt zu kommen.

Analyst Thomas Altmann schrieb mit Blick auf die amerikanischer Tech-Aktien, dass der Start an der Wall Street in das Jahr 2024 „richtig schiefgegangen“ sei.

Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Dax lag rund eine Stunde vor dem Xetra-Handel bei 16.728 Punkten, ein Minus von 0,2 Prozent. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird etwas leichter erwartet.

Nach dem Börsenschluss hierzulande könnte am Abend das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed einen Blick wert sein. Auf dem Treffen Mitte Dezember hatte die Fed Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Etliche Beobachter rechnen bereits für die Sitzung im März mit niedrigeren Leitzinsen. An den Märkten wird man daher den Wortlaut des Protokolls auf Hinweise zur zukünftigen Geldpolitik analysieren.

Wall Street: Tech-Werte schwächeln

Am US-Aktienmarkt haben die Anleger zum Start in das Börsenjahr 2024 bei den im Vorjahr stark gelaufenen Techwerten Kasse gemacht. Der Nasdaq 100, der 2023 einen Gewinn von 54 Prozent einfuhr, verlor zum Börsenschluss am Dienstag 1,68 Prozent. Dem Leitindex Dow Jones gelang 2023 ein Plus von fast 14 Prozent. Am Dienstag kam er eher zäh voran, jedoch reichte dies im Verlauf für ein weiteres Rekordhoch bei 37.790 Punkten. Die Mehrheit der Anleger ziehe derzeit wohl ihre Wetten auf rasch sinkende Leitzinsen zurück und spekuliere darüber, dass der jüngste Börsenaufschwung übertrieben gewesen sei, hieß es am Markt.

Verluste in Asien - Kein Handel in Japan

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch schwächer tendiert. Die Kursverluste der Technologiewerte in den USA dämpften auch in Asien die Stimmung. In Japan dauert die Neujahrspause unterdessen noch an, hier wurde nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Hang Seng 16.627 -0,96 Prozent CSI 300 3.378 -0,24 Prozent

Renten

Anleihen-Index Kurs Veränderung Bund-Future 136,77 +0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,0745 +0,51 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,959 +0,31 Prozent

Devisen: Eurokurs erholt sich zum US-Dollar

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Devisenmarkt. Am Dienstag hatte eine Dollar-Stärke die Gemeinschaftswährung unter Druck gesetzt. Der Kurs war zeitweise um bis zu einem Cent gefallen. Am Markt hatte sich die Spekulation auf eine schnelle Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed abgeschwächt, was der amerikanischen Währung Auftrieb verlieh.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf die Geldpolitik in den USA gerichtet. Am Abend wird die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung veröffentlichen. Anleger erhoffen sich von der Mitschrift Hinweise auf die künftige Geldpolitik in der größten Volkswirtschaft der Welt. Vor der Veröffentlichung des Protokolls stehen zudem noch wichtige Stimmungsdaten aus der US-Industrie auf dem Programm, die am Devisenmarkt am Nachmittag ebenfalls für Impulse sorgen könnten.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0956 +0,11 Prozent USD / JPY 142,09 +0,08 Prozent EUR / JPY 155,66 +0,19 Prozent

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise lagen im frühen Handel unter dem Niveau, mit dem sie am Vortag in das neue Handelsjahr gestartet waren. Jüngste Spannungen im Roten Meer mit der Sorge um wichtige Handelsrouten der internationalen Handelsschifffahrt konnten den Ölpreisen am Dienstag nur zeitweise Auftrieb verleihen, bevor sie am Vorabend unter Druck geraten waren.

Am Markt wurde darauf verwiesen, dass es durch die Spannungen im Roten Meer bisher keine Verknappung des Angebots an Rohöl auf dem Weltmarkt gebe. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee war am Dienstagabend mehr als zwei Dollar je Fass gefallen. Am Markt waren zudem Zweifel an der Umsetzung der Förderkürzung wichtiger Mitgliedsstaaten des Ölverbunds Opec+ aufgekommen. So hatte Nachrichtenagentur Bloomberg meldete, dass Russland seine Rohölexporte zum Jahresende merklich gesteigert habe.

Darüber hinaus wurden die Ölpreise durch die jüngste Kursentwicklung des US-Dollars belastet. Zu Beginn des neuen Jahres hatte die US-Währung an Stärke gewonnen. Weil Rohöl in der Regel in US-Dollar gehandelt wird, macht eine Kursstärke des Dollar den Rohstoff auf dem Weltmarkt teurer, was die Nachfrage bremst.

Sorte Kurs Veränderung Brent 75,73 USD -0,16 USD WTI 70,20 USD -0,18 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 15 (19) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT BMW AUF 'ANALYST FOCUS LIST - ZIEL 115 (110) EUR, 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY STARTET AUTO1 MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 4,60 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR NIKE AUF 120 (127) USD - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 72 (70) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 101 (99) DKK - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 8,00 (8,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 143 (147) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET CRANSWICK MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 4580 PENCE

- BARCLAYS STARTET GREENCORE MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 110 PENCE

- BARCLAYS STARTET PREMIER FOODS MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 140 PENCE

- GOLDMAN HEBT MOLLER-MAERSK AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 13000 (9400) DKK

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 205 (220) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT GSK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1900 (1550) PENCE

- JEFFERIES HEBT TOPDANMARK AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 300 (270) DKK

- JEFFERIES HEBT VIAPLAY AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 6 (41) SEK

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 465 (430) DKK - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ASTRAZENECA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 11000 (12500) PENCE

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 275 (285) CHF - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 68,50 (60,00) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JEFFERIES BELÄSST ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 100 FRANKEN - 'BUY'

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 163 (167) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

keine Termine

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 11/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/23

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 12/23

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/23

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 13.12.23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

ohne Zeitangabe: USA: Kfz-Absatz 12/23

Hinweis

RUS / JPN: Feiertag, Börsen geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX