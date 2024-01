Der Dax dürfte zu Wochenbeginn an die Gewinne vom Freitag anknüpfen. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 16.779 Punkte. Er setzt sich damit etwas von der 21-Tage-Linie ab, um die er zuletzt pendelte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wurde zuletzt 0,5 Prozent höher erwartet.

Das Rekordhoch von 17.003 Punkten von Mitte Dezember bleibt für den Dax in Sichtweite. Impulse von der Wall Street bleiben zum Wochenbeginn angesichts des Martin Luther King Day in den USA aus. Die Börsen in New York öffnen erst am Dienstag wieder.

Bald nimmt die Quartalssaison Fahrt auf

In den kommenden Tagen könnte dann die - zumindest in den USA - so langsam Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison der Unternehmen für Impulse sorgen. Zudem bleibt die Geldpolitik der Notenbanken im Fokus.

Einzelwerte im Überblick

Die Aktien von Continental legten nach einer Empfehlung der Bank JPMorgan am Morgen auf Tradegate um 2,3 Prozent zu verglichen mit dem Xetra-Schluss. Auto-Analyst Jose Asumendi sieht durch Sparmaßnahmen Potenzial für die Profitabilität. Er hält die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers daher trotz des Kursanstiegs in den vergangenen Monaten für weiter günstig bewertet.

Compugroup verteuerten sich nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank auf Tradegate um fast fünf Prozent. Die Kurskorrektur der Aktie des Softwareherstellers im letzten Jahr sei übertrieben gewesen, hieß es.

Der Technologiekonzern Kontron erwartet für das laufende Jahr weiteres Wachstum von Umsatz und Gewinn. Vorläufige Zahlen für 2023 ließen auf ein starkes viertes Quartal schließen, teilte das im SDax notierte Unternehmen zudem mit. Die Aktien gewannen auf Tradegate 2,9 Prozent zum Xetra-Schluss.

Dow Jones mit neuem Rekordhoch

Die US-Börsen haben sich am Freitag beim Einläuten der Berichtssaison durchwachsen entwickelt. Von den Unternehmen kam Licht und Schatten und so fanden die Märkte keine klare Richtung. Relativ wenig Bewegung reichte dem Dow Jones zwar zunächst für ein erneutes Rekordhoch bei 37.825 Punkten. Am Ende verlor der Dow Jones aber 0,31 Prozent. Er verbuchte dennoch ein moderates Wochenplus.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die japanische Börse hat sich auch am Montag stark präsentiert. Der Leitindex Nikkei 225 setzte seinen Höhenflug mit einem Plus von 0,9 Prozent fort. 2023 hat der Index, auch dank des zum US-Dollar schwächeren Yen, bereits um mehr als sieben Prozent zugelegt.

Der chinesische Aktienmarkt schwächelt hingegen weiter angesichts der zahlreichen Konjunkturprobleme Chinas. Zudem beließ die Notenbank des Landes am Montag einen wichtigen Zins entgegen den Erwartungen unverändert. Im Blick bleibt zudem die Geopolitik, nachdem Taiwan einen China-Kritiker zum Präsidenten gewählt hat.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 35.901 +0,91 Prozent Hang Seng 16.205 +0,24 Prozent CSI 300 3.281 +0,10 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 135,63 -0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,1530 -2,45 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,956 +0,10 Prozent

Devisen: Euro notiert stabil unter 1,10 US-Dollar

Zum Wochenstart stehen in der Eurozone Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Außenhandel auf dem Programm. In den USA herrscht wegen eines Feiertags weitgehend Ruhe. Im schweizerischen Davos startet das alljährliche Weltwirtschaftsforum, das Podiumsprogramm beginnt jedoch erst am Dienstag.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0966 +0,13 Prozent USD / JPY 145,26 +0,25 Prozent EUR / JPY 159,29 +0,38 Prozent

Ölpreise bewegen sich zunächst kaum

Gestützt werden die Rohölpreise durch die angespannte Situation im Roten Meer. Nach Angriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen auf mehrere Handelsschiffe hatten die USA und Großbritannien unlängst Militärschläge durchgeführt. Die Eskalation stellt eine Bedrohung für den Erdöl- und Warentransport durch den wichtigen Suezkanal dar. Bisher haben die Ölpreise aber nur mit leichten Risikoaufschlägen reagiert, da eine befürchtete Ausweitung des Gaza-Konflikts insbesondere auf Iran bisher ausgeblieben ist.

Zudem gelten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am Ölmarkt als fragil: Die Nachfrage dürfte in diesem Jahr aufgrund der schwachen Weltwirtschaft allenfalls moderat wachsen. Auf der Angebotsseite versuchen die großen Ölförderländer die Preise zwar mit Produktionskürzungen anzuheben. Diese Bemühungen waren bisher aber nur zeitweise von Erfolg gekrönt.

Sorte Kurs Veränderung Brent 78,41 USD +0,11 USD WTI 72,70 USD +0,02 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT COMPUGROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 49 EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 85 (80) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 34 (30) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT NEXUS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 65 EUR

- HSBC SENKT WACKER CHEMIE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 105 (160) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 195 (190) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 185 (178) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT CONTINENTAL AG AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 100 (76) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 25 (31) EUR - 'NEUTRAL'

- MORGAN STANLEY HEBT COMPUGROUP AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT)

- MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 81,25 (68,50) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'

- MORGAN STANLEY SENKT COMPUGROUP-ZIEL AUF 39 (41) EUR

- RBC HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 32 (30) EUR - 'UNDERPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 195 (185) EUR - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 66 (60) USD - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 83 (86) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT ADYEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1400 (1000) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 88 (89) PENCE - 'NEUTRAL'

- PANMURE HEBT ITM POWER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 90 PENCE

- RBC SENKT ABB AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 38 CHF

- RBC SENKT ALFA LAVAL AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 420 (450) SEK

- RBC SENKT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'UNDERPERFORM' (SP) - ZIEL 165 (160) EUR

- RBC SENKT VAT GROUP AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 280 (290) CHF

- UBS HEBT DANONE AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 70 (47,50) EUR

- UBS SENKT L'OREAL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 475 (495) EUR

Termine Unternehmen

19:00 USA: Idexx Laboratories, Investor Day

22:30 GBR: Rio Tinto, Produktionsbericht Q4/23

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Geldmenge M3 12/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 12/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/23

08:00 DEU: Großhandelspreise 12/23

10:00 DEU: BIP Gesamtjahr 2023 (1. Schätzung)

10:00 ITA: Handelsbilanz 11/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 11/23

11:00 EUR: Handelsbilanz 11/23

CHE: Beginn Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (bis 19.1.24), Davos

EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

Redaktion onvista/dpa-AFX