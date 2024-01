Widerstand: 16.450 16.625 Unterstützung: 16.450 16.400

Rückblick:

Der deutsche Leitindex konnte sich zwar am gestrigen Nachmittag wie avisiert stabilisieren und eine kleine Erholung einleiten. Ein Anstieg per Stundenschlusskurs über die angesprochene Widerstandsmarke bei 16.625 Punkten gelang allerdings nicht. Die Erholung am Nachmittag lief bereits um 16.580 Punkte aus.

Die Quittung bekommen die Käufer direkt heute Morgen zur Eröffnung - nach einer weiteren Abwärtskurslücke zum Handelsstart setzt der Index unter die 16.400er-Marke zurück.

Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Stundenchart zeigt eine Beschleunigung des Abverkaufs und mehrere intakte Abwärtstrends. Der Horizontalwiderstand um 16.450 Punkte fungiert im kurzfristigen Zeitfenster als entscheidende Widerstandsmarke für die Käuferseite.

Solange es nicht gelingt, diese Zone per Stundenschlusskurs zurückzuerobern, ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht südwärts in den Bereich um 16.200 Punkte, danach potenziell in den Bereich 16.000/50 Punkte.

Erst ein Stundenschluss oberhalb von 16.450 Punkten entspannt die charttechnisch prekäre Lage wieder ein wenig. Und erst Kurse oberhalb von 16.625 Punkte drehen das charttechnische Bild wieder zu Gunsten der Käufer - bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken im deutschen Leitindex.

Quelle: Tradingview

