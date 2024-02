Bitcoin ETF Anfang von Ende oder erst der Start? Diese Zahlen machen Hoffnung mit @Bitcoin2Go

In diesem Video blicken Mirco & Richy auf einen aufregenden Januar zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie hat die Einführung der Bitcoin-ETFs den Kryptomarkt beeinflusst? Was hat es mit den Abverkäufen auf sich? War der Start eine Enttäuschung oder nicht und war die aktuelle Kursentwicklung bereits zu erwarten? Wie sehen die Zahlen und Fakten nach der SEC-Entscheidung aus heutiger Sicht aus? Was ist in Bezug auf die Zinsen und die Auswirkungen auf das Marktgeschehen zu erwarten? Warum wurde der Ethereum-ETF verschoben und wie geht es weiter?







