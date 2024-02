Der Dax bleibt am Dienstag im Kontakt mit seinem Ende letzter Woche erreichten Rekordhoch. Als Indikator signalisierte der X-Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,1 Prozent auf 16.926 Punkte, womit der Leitindex weiter auf die bei 17.004 Punkten liegende Bestmarke schielt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde gleichzeitig auch im Plus erwartet.

Mit dem Erreichen neuer Rekordmarken tut sich der Leitindex zurzeit aber etwas schwer, da Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen jüngst angesichts starker Wirtschaftsdaten aus den USA einen Dämpfer bekommen hatten. Am Freitag hatte der Dax die bisherige Bestmarke aus dem Dezember lediglich um einen Punkt überboten, dann fehlten bereits die Nachkäufer.

"Die Zinsfantasie beiderseits des Atlantiks hat in den letzten Tagen einen Dämpfer erhalten, nicht nur, weil die Notenbanker insgesamt zögerlich geblieben sind, auch haben wichtige Datenveröffentlichungen den Zinssenkungserwartungen keine neue Nahrung gegeben", sagten am Morgen die Experten der Helaba. Sie richten ihre Blicke nun auf aktuelle Auftragszahlen aus der deutschen Industrie, die am Morgen veröffentlicht wurden.

Auch die Vorgaben aus Übersee zeigen am Dienstag ein gemischtes Bild. In New York wurden die Börsen am Vortag auf ihrer Rekordjagd etwas ausgebremst. In China halfen staatliche Stützungsmaßnahmen dem Aktienmarkt nach oben. Hier haben die Märkte zuletzt aber ein gewisses Eigenleben entwickelt, das nicht unbedingt an die westlichen Börsen abfärbt.

Einzelwerte im Überblick

Dem Dax nicht förderlich sind die Quartalszahlen, die am Morgen der Chiphersteller Infineon vorgelegt hat. Vorbörslich ging es für die Aktien um 4,4 Prozent bergab. Der Chipkonzern enttäuschte mit seinem Ausblick. Eine Serie schlechter Nachrichten aus dem Halbleitersektor geht damit weiter.

Große Freude ist dagegen angesagt bei den Aktionären von Morphosys: Am Vortag hatten schon Übernahmegerüchte den Kurs mächtig angetrieben und diese bewahrheiteten sich jetzt, denn der Pharmakonzern Novartis bietet 68 Euro je Aktie, bindet die Offerte aber an eine Mindestannahmequote von 65 Prozent. Zum Vortagsanstieg um 36 Prozent kam vorbörslich nochmals ein Plus von 17 Prozent hinzu. Damit näherte sich der Kurs dem gebotenen Preis.

Resultate gab es ansonsten noch von Aurubis zu verwerten, hier fielen erste vorbörsliche Reaktionen verhalten aus. Christian Obst von der Baader Bank sah den Vorsteuergewinn leicht unter den Erwartungen. Mitten im Wirbel um die Folgen hoher Betrugsschäden und eines Vorstandsumbaus ist der Kupferkonzern mit Gewinneinbußen ins neue Geschäftsjahr gestartet.

Verluste an der Wall Street

Nach der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen haben steigende Zinsen an den Kapitalmärkten zum Wochenbeginn die Rally der Aktien beendet. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen setzte die starke Aufwärtsbewegung vom Freitag fort. Allerdings grenzten die großen Börsenindizes ihre anfänglichen Verluste im Handelsverlauf ein.

Chinas Börsen im Plus, Japans im Minus

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach den Gewinnen zum Start in die Woche wieder etwas nach unten ging, zogen die Kurse in China und Hongkong deutlich an. Hier stützen die Ankündigungen der Regierung, sich das Geschehen am Aktienmarkt nach den jüngsten Turbulenzen genau anzuschauen und gegebenenfalls einzugreifen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.160 -0,53 Prozent Hang Seng 16.125 +3,97 Prozent CSI 300 3.311 +3,48 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 134,32 +0,18 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,3145 +3,42 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,132 -0,89 Prozent

Devisen: Euro stabilisiert sich zum US-Dollar nach jüngsten Kursverlusten

Zu Beginn der Handelswoche war der Eurokurs noch zeitweise bis auf 1,0723 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte November. Zuvor hatten überraschend starke US-Konjunkturdaten und Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank Fed die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet hatte.

Marktbeobachter verwiesen am Morgen auf eine allgemein etwas freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten. Starke Kursgewinne an den chinesischen Aktienbörsen nach staatlichen Stützungsmaßnahmen für die lahmende Wirtschaft des Landes hätte allgemein für etwas mehr Risikofreude der Investoren gesorgt.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0750 +0,07 Prozent USD / JPY 148,43 -0,14 Prozent EUR / JPY 159,56 -0,07 Prozent

Ölpreise stabilisieren sich nach jüngsten Kursverlusten

Zuletzt hatten unter anderem Kursgewinne des US-Dollar die Ölpreise belastet. Starke US-Konjunkturdaten und Aussagen aus den Reihen der amerikanischen Notenbank Fed dämpften die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung, was dem Dollar Auftrieb verliehen hatte. Ein stärkerer US-Dollar macht Rohöl auf dem Weltmarkt teurer, was die Nachfrage bremst.

Am Ölmarkt bleibt aber die Möglichkeit einer Eskalation der Lage im ölreichen Nahen Osten ein bestimmendes Thema, was die Ölpreise stützt. Die USA und Großbritannien hatten am Wochenende mit Partnern erneut Stellungen der Huthi-Rebellen aus der Luft angegriffen, weil diese wichtige Schifffahrtsrouten für den Ölhandel durch das Rote Meer bedrohen.

Sorte Kurs Veränderung Brent 78,10 USD +0,11 USD WTI 72,88 USD +0,10 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 86 (83) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT METRO AG AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 5,50 (7,00) EUR

- STIFEL SENKT RWE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 40 (48) EUR

- JEFFERIES HEBT PALANTIR AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 22 (13) USD

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORDEA AUF 150 (160) SEK - 'BUY'

- BERENBERG STARTET GEORG FISCHER AG MIT 'BUY' - ZIEL 72 CHF

- BERENBERG STARTET STHREE MIT 'BUY' - ZIEL 550 PENCE

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR FERRARI AUF 340 (310) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- HSBC SENKT AHOLD DELHAIZE AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 23 (31) EUR

- HSBC SENKT LVMH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 860 (880) EUR

- JEFFERIES HEBT LEGRAND AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 85 (78) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NORDEA AUF 12,10 (11,70) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ROCKWOOL AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 1900 (1720) DKK

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 35 (32) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 2,75 (10,50) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VOLVO CARS AUF 43 (50) SEK - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 42,50 (39,80) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 240 (235) SEK - 'SELL'

Termine Unternehmen

06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (11.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz)

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Jahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen

10:00 DEU: Roche Pharma Jahres-Pk, Mannheim

12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)

12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen

13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

14:00 USA: Dupont de Nemours, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Pressegespräch Autozulieferer Bosch zum Jahresauftakt - vorläufige Geschäftszahlen 2023, Stuttgart

18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:30 USA: Ford, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: Snap, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

USA: Cummins, Q4-Zahlen

USA: KKR & Co, Q4-Zahlen

USA: Gilead Sciences, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Dezember 2023

08:00 DEU: Zahl der Woche: Arbeitstage und Auswirkungen des Schaltjahres auf das Bruttoinlandsprodukt, 1991-2024

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/23

08:30 HUN: Industrieproduktion 12/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/23

Redaktion onvista/dpa-AFX