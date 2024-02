Im Dax bleibt auch am Freitag die Marke von 17.000 Punkten im Visier. Neue Rekorde mancher US-Indizes sollten dem deutschen Leitindex in der Frühe vorerst allerdings nicht über die psychologisch wichtige Hürde helfen können. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel für den Dax ein dünnes Plus von 0,04 Prozent auf 16.971 Zähler. Nach seinem Rekordhoch am Dienstag bei 17.049 Punkten war das Börsenbarometer nicht mehr nachhaltig über die runde Marke hinausgekommen.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte mit überschaubaren Abschlägen in den letzten Handelstag der Woche starten, nachdem er Vortag erstmals seit 2001 wieder über 4700 Punkte geklettert war.

Im Dax zeichnet sich auf Wochensicht immerhin ein leichtes Plus ab. Rekordhohe US-Börsen - der S&P 500 hatte sich am Vortag erstmals kurz über 5000 Punkte geschwungen - sowie Stützungsmaßnahmen für den Aktienmarkt in China hielten die Anleger bei Laune. Rückenwind war auch von teils gut ausgefallenen Quartalszahlen von Unternehmen gekommen. Sorgen über vorerst weiter hohe Zinsen wurden von der Hoffnung auf eine robuste Wirtschaftentwicklung abgefedert.

Am Freitag ist nun die Agenda auf der Konjunkturseite überschaubar. Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) rechnen datenseitig daher nicht mit Impulsen, und trotz anstehender Reden von Mitgliedern der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte es von den Notenbanken wenig Neues geben.

S&P 500 überspringt Marke von 5000 Punkten

Die US-Börsen haben sich am Donnerstag stabil auf ihren Rekordniveaus gehalten. Der S&P 500 übersprang wenige Minuten vor dem Handelsschluss sogar erstmals die Hürde von 5000 Punkten, beendete den Handelstag aber knapp unter dieser Marke. Die Berichtssaison lief dabei weiterhin auf vollen Touren und sorgte dabei für teils enorm kräftige Kurssprünge in Einzelwerten.

Asiens Börsen durchwachsen

Die Tendenz an den geöffneten Börsen in Asien war am Freitag gemischt. In Hongkong stellten sich die Anleger auf bevorstehende Feiertage ein, dort gab es für den Hang-Seng-Index im verkürzten Handel den dritten Verlusttag in Folge. Auf dem chinesischen Festland pausierte der Handel bereits wegen des chinesischen Neujahrsfestes.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 36.897 +0,10 Prozent Hang Seng 15.746 -0,83 Prozent CSI 300 3.364 +0,64 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 133,49 +0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,358 +5,36 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,157 -0,36 Prozent

Devisen: Eurokurs zum Wochenschluss wenig bewegt

Generell befindet sich der Euro seit Anfang Januar im Abwärtstrend. Ein Grund dafür ist der zuletzt deutliche Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt, was wiederum die starke Entwicklung der Wirtschaft in den USA widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund sind rasche und schnelle Zinssenkungen in der größten Volkswirtschaft der Welt ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden. Dies stützt den Dollar.

Datenseitig rechnen die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen zum Wochenschluss nicht mit größeren Impulsen für das Handelsgeschehen in Europa oder den USA, denn wichtige Veröffentlichungen stünden nicht an und vonseiten der Notenbanken dürfte es kaum etwas Neues geben. Aus Deutschland werden Verbraucherpreisdaten für Januar erwartet, doch dabei handelt es sich nur um eine zweite Schätzung.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0772 -0,05 Prozent USD / JPY 149,37 +0,04 Prozent EUR / JPY 160,91 -0,01 Prozent

Ölpreise sinken geringfügig - Deutliche Gewinne auf Wochensicht

Insbesondere am Donnerstag hatten die anhaltenden Risiken im Nahen Osten die Ölpreise angetrieben. Damit steuern sie auf ein deutliches Wochenplus zu.

Auch zum Wochenschluss zeichnet sich keine Entspannung der Lage im Nahen Osten ab. Die Islamistenorganisation Hamas pocht im Gaza-Krieg weiterhin auf einen Waffenstillstand, was Israel ablehnt. Die mit der Hamas verbündeten militant-islamistischen Huthi aus dem Jemen haben zuletzt Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen und so die internationalen Warenströme bedroht.

Sorte Kurs Veränderung Brent 81,48 USD -0,15 USD WTI 76,16 USD -0,06 USD

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KWS SAAT AUF 74 (81) EUR - 'BUY'

- WDH/BARCLAYS NIMMT ADIDAS MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 218 EUR

- WDH/BARCLAYS NIMMT PUMA MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 42 EUR

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 221 (212) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/DZ BANK SENKT PAYPAL AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - FAIRER WERT 60 (76) USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1585 (1300) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 20 (18) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT BOLIDEN AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 250 SEK

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1500 (1095) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG STARTET KELLER GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 1250 PENCE

- BERENBERG STARTET KIER GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 210 PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1743 (1396) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GSK AUF 1950 (1900) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 3400 (3300) PENCE - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES SENKT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 78 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 950 (850) DKK - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 145 (144) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12,50 (12,00) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ENEL AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 6,75 (7,00) EUR

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR VINCI AUF 136 (124) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 425 (430) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/RBC STARTET GRAFTON GROUP MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 1140 PENCE

- WDH/RBC STARTET HOWDEN JOINERY GROUP MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 920 PENCE

- WDH/RBC STARTET SIG MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 35 PENCE

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 14500 (15500) DKK - 'BUY'

Termine Unternehmen

03:00 CHE: Logitch, Q3-Zahlen

06:00 CHE: Ems-Chemie, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

07:15 AUS: AMS-Osram, Jahreszahlen (9.00 h Call, 10.30 h Pk)

08:00 FRA: Hermes, Q4-Zahlen

08:00 JPN: Mazda Motor, Q3-Zahlen

09:00 DEU: All for One Group, Q1-Zahlen

12:00 USA: PepsiCo Q4-Zahlen

NOR: Yara, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 01/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/24 (detailliert)

08:00 DEU: Inlandstourismus, Dezember und Jahr 2023

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/23

Redaktion onvista/dpa-AFX