Bitcoin Kurs steigt zwischenzeitlich über 53.000 Dollar – Volatilität bleibt hoch

Nach Erreichen der psychologischen 53.000-Dollar-Marke machen Anleger am Krypto-Markt zunächst im kleinen Stil Kasse. Dennoch kann sich der Bitcoin Kurs (USD) zur Wochenmitte oberhalb der 50.000er-Marke zunächst behaupten. Angesichts ambitionierter Kurshöhen sollten sich Anleger weiterhin auf das Risiko erhöhter Kursrücksetzer einstellen. Nicht zuletzt dürften auch die geldpolitischen Entwicklungen weiterhin Gehör finden.

Zuflüsse in Bitcoin-Spot-ETFs weiterhin entscheidend

Als womöglich der entscheidende Katalysator fungieren weiterhin die jüngst zugelassenen Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten. Zuletzt konnte der Bitcoin wieder sogar eine Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar erreichen. Seit dem 11. Januar 2024 haben insbesondere auch institutionelle Investoren Zugang zu Bitcoin. Auch Privatanleger dürften verstärkt von den Anlagevehikeln Gebrauch gemacht haben. Die technischen Herausforderungen wie etwa die Verwahrung des Private Keys fallen in diesem Zusammenhang weg.

Die jüngste Lancierung von Bitcoin-Spot-ETFs gelten als wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Bitcoin und Co und attestieren der Branche eine gewisse Legitimität.