Der rekordhohe Dax steuert am Freitag mit weiteren Gewinnen auf ein starkes Wochenergebnis zu. Mit Rückenwind aus Übersee dürfte der Leitindex über 17.400 und damit nahe an seiner am Vortag aufgestellten Bestmarke eröffnen: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,26 Prozent auf 17.416 Punkte.

Nach der Kursrally am Donnerstag beträgt das Wochenplus damit zurzeit 1,7 Prozent. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50, wird am Freitag ebenfalls moderat höher erwartet.

In New York hatten die Börsen am Donnerstag ihre Kursgewinne im Verlauf ausgebaut. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss angetrieben von Nvidia und der Fantasie um Künstliche Intelligenz (KI) mit einem Kurssprung erstmals über der Marke von 18.000 Punkten.

„Diese Rally scheint im Moment Flügel zu haben“, sagte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Trotz aller Euphorie warnte der Experte vor deutlich gestiegenen Bewertungen, vor allem beim gefeierten Tech-Index Nasdaq 100. Und er erwähnte die Gefahr, dass sich hohe Zinsen länger als zunächst gedacht negativ auf die Wirtschaft auswirken könnten.

Rekorde an der Wall Street

Das enorme Wachstum des Halbleiterkonzerns Nvidia hat am Donnerstag den Rekordlauf der US-Börsen frisch angeheizt. Der Dow Jones überwand erstmals in seiner 140-jährigen Geschichte die Hürde von 39.000 Punkten. Auch der S&P 500 erreichte eine Bestmarke. Dem Nasdaq 100 gelang der Sprung zurück über die Marke von 18.000 Punkten. Unterstützt wurden die Indizes in ihrem Lauf dabei auch von erfreulichen Konjunkturdaten.

Asiens Börsen etwas schwächer

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag etwas nachgegeben. Nach dem Rekord in Japan beim Nikkei 225 am Vortag ruhte der Handel dort zum Wochenausklang.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.098 +2,19 Prozent Hang Seng 16.763 +0,12 Prozent CSI 300 3.488 +0,05 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,26 -0,20 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,4395 +0,18 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,341 +0,37 Prozent

Devisen: Euro notiert stabil über 1,08 US-Dollar

Zum Wochenausklang steht in Deutschland das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Es wird mit einer leichten Aufhellung der Stimmung gerechnet, allerdings auf niedrigem Niveau. Ansonsten wollen sich aus den Notenbanken einige Redner zu Wort melden. So auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die einem Treffen der Eurogruppe beiwohnen und an der anschließenden Pressekonferenz teilnehmen wird.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0826 +0,04 Prozent USD / JPY 150,61 +0,07 Prozent EUR / JPY 163,05 +0,11 Prozent

Ölpreise geben leicht nach

Im Laufe der Woche haben sich die Erdölpreise unter dem Strich nicht besonders stark bewegt. Auch seit Jahresbeginn halten sich die Preisbewegungen in Grenzen. Europäisches Rohöl bewegt sich seither um die 80-Dollar-Marke herum, US-Öl kostet etwas weniger.

Als starke Einflussfaktoren gelten der Gaza-Krieg und die allgemein angespannte Lage im ölreichen Nahen Osten. Beides bringt am Erdölmarkt für erhöhte Risikoaufschläge mit sich. Hinzu kommt das knappe Angebot des großen Ölverbunds Opec+, der von Saudi-Arabien und Russland angeführt wird. Auf der Nachfrageseite bereiten die vielerorts schwächelnde Nachfrage und verhaltene Konjunkturaussichten Sorge, insbesondere in China.

Sorte Kurs Veränderung Brent 83,21 USD -0,46 USD WTI 78,12 USD -0,49 USD

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Hensoldt Jahreszahlen

07:00 DEU: Vitesco, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 2/24

08:00 DEU: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Einnahmen und Ausgaben des Staates (Maastricht-Defizitquote), Jahr 2023

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Dezember und Jahr 2023

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Januar 2024

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 2/24

15:00 BEL: Geschäftsklima 2/24

