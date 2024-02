Lieber Nvidia als Bitcoin? Crashgefahr, AI Coins und die unbequeme Wahrheit mit @Bitcoin2Go

Direkt zum Video auf YouTube

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

📲 Einfach, smart und zuverlässig mit BISON: https://bit.ly/38HtlaK

🏛️ Zertifikate & ETNs auf Bitcoin & Co finden: https://bit.ly/32dMIHp



In diesem Video blicken Mirco & Richy auf einen ereignisreichen Februar zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie steht es um die aktuellen Arbeitsmarktdaten und Zinsen? Was steckt hinter den steigenden Aktienkursen und dem Hype um Nvidia und AI? Steht Bitcoin vor einem weiteren Kurssturz - vor oder nach dem Halving? Was gibt es Neues über das Dencun Update von Ethereum? Gibt es Auswirkungen auf den Kurs von Solana nach dem Netzwerkausfall und wie geht es auf dem Kryptomarkt jetzt weiter?





► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestutt...

📷 Instagram: https://www.instagram.com/bisonapp/

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/bisonapp

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/





Zusammenfassung



Im Februar verzeichnete der Bitcoin-Kurs einen Anstieg aufgrund der Einführung eines Bitcoin-ETFs und einer gesteigerten Nachfrage nach KI-Produkten. Positive Arbeitsmarktdaten könnten jedoch potenziell negative Auswirkungen auf die Zinsen haben. Die Federal Reserve verfolgt eine proaktive Strategie zur Zinssenkung, um möglicher Inflation entgegenzuwirken. Trotz höherer Zinsen verzeichnet der Aktienmarkt eine robuste Performance. Es besteht eine enge Verbindung zwischen dem Kryptomarkt und der Wirtschaft, wobei Unternehmen wie Nvidia von der steigenden Nachfrage nach KI profitieren. Bei Investitionen in KI ist Vorsicht geboten, da nicht alle KI-Coins sinnvolle Anwendungsfälle haben und die Volatilität hoch ist. In einem aktuellen Gespräch erörtern Mirco und Richy verschiedene Themen des Kryptomarktes, darunter auch die Emotionen Angst und Gier und deren Einfluss auf den Markt. Sie diskutieren auch das bedeutende Update von Ethereum sowie Netzwerkausfälle in verschiedenen Blockchains wie Solana.







Takeaways



Der Bitcoin-Kurs ist aufgrund des Bitcoin-ETFs und der Nachfrage nach KI-Produkten gestiegen.

Gute Arbeitsmarktzahlen könnten zu höheren Zinsen führen.

Die Fed verfolgt eine proaktive Zinspolitik, um einer möglichen Inflation entgegenzuwirken.

Der Aktienmarkt zeigt trotz höherer Zinsen eine starke Performance.

Bei Investitionen in AI ist Vorsicht geboten, da nicht alle AI-Coins sinnvolle Anwendungen haben und die Volatilität hoch ist.





► Timestamp



00:22 ► Bitcoin-ETF und AI

01:30 ► Arbeitsmarktzahlen und Zinsen

03:38 ► Entwicklungen am Aktienmarkt

04:04 ► Ausblick auf Zinssenkungen

08:10 ► AI und Kryptomarkt

11:40 ► Risiken beim Investieren in AI

12:47 ► Angst und Gier im Kryptomarkt

23:05 ► Netzwerkausfälle





Upload 27.02.24 18:00 Uhr