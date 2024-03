Widerstand: 18.025 18.050 Unterstützung: 17.620 17.680 200-Tagelinie (SMA200) 16.232

Dax-Rückblick:

Nach dem neuen Rekordhoch am Morgen brachte der Index im gestrigen Handelsverlauf die avisierte Konsolidierungsbewegung.

Die angesprochene kurzfristig relevante Unterstützung im Bereich des Vorwochenhochs um 17.880 Punkte wurde nicht nennenswert attackiert. Der Index konsolidierte in einer engen Spanne innerhalb einer bullischen Flaggenformation im Stundenchart.

Diese wurde heute morgen direkt zur Eröffnung lehrbuchreif gen Norden hin aufgelöst und ein neues Bewegungshoch markiert, im Anschluss zeigten sich allerdings erste Ermüdungserscheinungen im Chartbild.

Dax-Ausblick:

Die erste Stundenkerze am Morgen trägt einen klar bärischen Charakter, bedeutet aber noch nicht zwangsläufig den Beginn einer Trendwende oder größeren Korrekturbewegung, ist aber ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite.

Dennoch, so lange der Index oberhalb von 17.950 Punkten notiert, müssen sich die Bullen noch keine größeren Gedanken machen. Erste prozyklische Verkaufssignale würden dann bei einem Abtaucher unter 17.880 Punkte entstehen, bis dahin können kurzfristig weitere marginale neue Allzeithochs nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: Tradingview

