Bullische Reaktion vor Verfallstermin - Vorwochenhoch hält bislang

Widerstand: 18.025 18.050 Unterstützung: 17.880 17.680 200-Tagelinie (SMA200) 16.425

Dax-Rückblick:

Der Index kletterte gestern Mittag auf ein neues Rekordhoch bei 18.039 Punkten, kam dann am Nachmittag aber nicht ganz überraschend unter deutlichen Verkaufsdruck

Auslöser für den Rücksetzer waren die über den Erwartungen vermeldeten US-Produzentenpreise. Der Index rutschte daraufhin im nachbörslichen Handel in den Unterstützungsbereich um 17.880 Punkte.

Dax-Ausblick:

Heute Vormittag wird der Index schon wieder gekauft als gäbe es kein Morgen, der gestrige Abverkauf ist schon wieder komplett abgehakt. Das mag mit dem Verfallstermin an der Eurex am Mittag zu tun zu haben.

Aus rein charttechnischer Sicht bleibt es dabei: Oberhalb der Horizontalunterstützung im Bereich des Vorwochenhochs um 17.880 Punkte bleiben die Käufer vorerst weiter im Spiel, erst ein Rücksetzer unter diese Marke macht größere Abgaben wahrscheinlich. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Quelle: Tradingview

