CDAX® - DAX® erstmals über 18.400 Punkten …

… gleichbedeutend mit dem 20. Allzeithoch in diesem Jahr! Der DAX® hat damit nicht nur ein wichtiges Kursziel, sondern etwa an jedem dritten Handelstag ein neues Rekordlevel erreicht. Auf der Suche nach weiteren Anlaufzielen liefert der CDAX® eine zusätzliche Orientierungshilfe. Beim marktbreitesten deutschen Aktienbarometer brachte der März den Spurt über das ehemalige Rekordlevel vom November 2021 (1.530 Punkte). Mittlerweile konnte der Index sein Allzeithoch bis auf 1.582 Punkte ausbauen. Vor allem unter dem Aspekt neuer Kursziele im „uncharted territory“ bringt der etwas stiefmütterlich behandelte CDAX® zusätzliches Licht ins Dunkel. Die Kursentwicklung seit Januar 2023 kann als seitliche Schiebezone zwischen 1.280 und 1.460 Punkten interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich somit ein Anschlusspotenzial von 180 Punkten, was unter dem Strich zu einem Kursziel im Bereich von 1.640 Punkten führt. Darüber bildet die Kombination aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion des 2021/22er-Rückschlags (1.713 Punkte) und der Trendlinie (akt. bei 1.725 Punkten), welche die verschiedenen Hochs seit dem Jahr 2015 verbindet, die nächste Zielzone. Die alten Ausbruchsmarken bei 1.530 Punkten sind indes als Stopp prädestiniert.

CDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

