Widerstand: 18.520 18.650 Unterstützung: 18.360 18.170 200-Tagelinie (SMA200) 16.472

Dax-Rückblick:

Der Dax setzte gestern erwartungsgemäß seine jüngste Kursrally weiter fort und markierte ein neues Allzeithoch nördlich der 18.500-Punkte-Marke.

Heute Vormittag startete der deutsche Leitindex nach Gewinnmitnahmen zum Handelsstart zunächst schwächer, konnte sich mittlerweile jedoch wieder berappeln.

Dax-Ausblick:

Die gestrige Einschätzung steht zunächst unverändert:

Ein Blick auf den unten stehenden Vier-Stundenchart zeigt eine komplett überhitzte Marktphase. Der Index ist sogar noch einmal aus dem Aufwärtstrendkanal gen Norden hin ausgebrochen. Diese überkaufte Situation wird allerdings vom Markt derzeit komplett ignoriert.

Heute ist der letzte Handelstag des Quartals im Dax, morgen ist die Börse feiertags bedingt geschlossen, ebenso wie am Montag. In den USA wird allerdings morgen gehandelt und es stehen zudem am Freitagnachmittag um 13:30 Uhr wichtige Inflationsdaten (PCE Kernrate) auf dem Kalender.

Wer sich entscheidet, Longpositionen über das Wochenende zu halten hat, somit ein erhöhtes Gap-Risiko. Das Chance-Risiko Profil für neue Longpositionen im Dax ist hier somit auf dem aktuellen Niveau wenig attraktiv, für eine Trendwende gen Süden gibt es jedoch weiterhin keinerlei Anzeichen.

Im Zweifel muss daher von einer Trendfortsetzung auf der Oberseite ausgegangen werden so lange die kurzfristig relevante Unterstützung um 18.360 Punkte nicht unterboten wird.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DQ1JQL von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 28.03.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.452 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DV1D3W von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 28.03.2024), die K.o.-Schwelle bei 20.138 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.