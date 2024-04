Widerstand: 18.559 19.000 Unterstützung: 18.198 18.040

Dax-Rückblick:

Am gestrigen Vormittag durften die Käufer zunächst erneut jubeln - der Dax markierte abermals ein neues Allzeithoch im Bereich um 18.560 Punkte. Das war der achte (!) Handelstag in Folge, an dem ein neues Allzeithoch markiert wurde.

Im Anschluss kam der Dax dann allerdings deutlich unter Druck und setzte knapp 300 Punkte zurück ausgehend vom Tageshoch. Mit dem Unterschreiten der 18.400-Punkte-Marke wurde dann das gestern Vormittag angesprochene Verkaufssignal generiert.

Dax-Ausblick:

Der Dax konsolidiert heute Vormittag zunächst die gestrigen Kursverluste, weder Bären noch Bullen können nachhaltige Akzente setzen.

Die Aufwärtstrendlinie im Stundenchart (schwarz unten im Chart) hat zunächst gehalten, so dass zunächst von Erholungsversuchen der Käuferseite ausgegangen werden muss. So lange diese allerdings nicht die 18.480-Punkte-Marke per Stundenschluss überwinden können, sind etwaige Erholungsversuche als erneute Verkaufsgelegenheiten zu erachten. Neue Allzeithochs wird es heute zumindest nicht geben.

Unterhalb von 18.480 Punkten muss in den kommenden Handelstagen mit einem weiteren Rücksetzer in den Bereich 18.030/50 Punkte gerechnet werden. Entsprechend sind mögliche Erholungen zunächst als Einstiegsmöglichkeiten auf der Shortseite zu erachten. Nach der Rallybewegung der vergangenen Wochen hat der Dax weiteren Korrekturbedarf.

