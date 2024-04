Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Mittwoch zum Handelsstart weitere Verluste ab. Bereits am Vortag hatten einige Anleger nach dem vorherigen Rekordlauf erst einmal Kasse gemacht. Die schwachen Vorgaben aus Übersee drücken nun auf die Börsenlaune. In der Woche nach Ostern dürften die Umsätze allerdings zugleich unverändert dünn bleiben.

Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den Dax ein Minus von 0,2 Prozent auf 18.250 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird ebenfalls etwas schwächer erwartet.

Nach dem langen Osterwochenende hatte der deutsche Leitindex am Vortag zunächst zugelegt und mit 18.567 Punkten einen weiteren Rekord aufgestellt. Letztlich jedoch ging es bis Handelsschluss um gut ein Prozent abwärts. Grund sind zurückgekehrte Sorgen, dass in den USA die Zinsen doch länger als bislang erhofft, hoch bleiben könnten, nachdem erneut Konjunkturdaten auf eine starke Wirtschaft hingewiesen hatten.

Daher dürften nun US-Arbeitsmarktdaten an diesem Nachmittag im Blick stehen. Veröffentlicht wird die März-Statistik zur Beschäftigung im privaten Gewerbe. Sie gilt als wichtiger Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag den konjunkturellen Höhepunkt der Woche darstellt.

Trotz des Rücksetzers am deutschen Aktienmarkt sind Marktanalysten jedoch nicht beunruhigt, was die weitere Börsenentwicklung betrifft. So weist die Bank HSBC darauf hin, dass das erste Quartal 2024 mit einem Plus von gut 10 Prozent für den Dax ein starkes gewesen sei. „Mit dem April folgt nun der historisch betrachtet zweitstärkste Monat.“ Allerdings resultiere die saisonal gute April-Bilanz vor allem aus solchen Jahren, in denen der Dax in den drei Monaten zuvor ein Minus aufgewiesen hatte. „Vor diesem Hintergrund könnte das starke Startquartal also ein Indiz dafür sein, dass sich der heiß gelaufene Index im laufenden Monat womöglich eine kleine Pause gönnt.“

Verluste an der Wall Street

Nach einem starken ersten Quartal haben sich die Anleger am US-Aktienmarkt zu Beginn des zweiten Jahresviertels weiter zurückgehalten. Einer uneinheitlichen Entwicklung zum Wochenstart folgten am Dienstag Verluste für die wichtigsten Indizes. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen, verstärkt durch etwas gedämpfte Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen nach zuletzt überraschend robusten Konjunkturdaten.

Auch in Asien Verluste

Unsicherheit in puncto US-Zinspolitik hat die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. Hinzu kam ein schweres Erdbeben vor der Küste Taiwans. Im ganzen Land richteten die Erschütterungen schwere Schäden an Häusern an. Vielerorts fiel der Strom aus, Fabriken stellten vorübergehend den Betrieb ein und der Nah- und Fernverkehr wurde unterbrochen. Taiwan ist ein wichtiger Hersteller von Computer- und Elektronikchips.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.517 -0,81 Prozent Hang Seng 16.767 -0,97 Prozent CSI 300 3.571 -0,25 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,36 -0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,396 -0,62 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,357 -0,18 Prozent

Devisen: Eurokurs kaum verändert unter 1,08 US-Dollar

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Preisentwicklung aus der Eurozone, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen. Es wird damit gerechnet, dass sich die Inflation im gemeinsamen Währungsraum im März leicht abgeschwächt hat.

Am Dienstag war der Euro noch gestiegen, nachdem bekannt wurde, dass die Inflation in Deutschland weiter auf dem Rückzug ist. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone war der nach europäischen Standards erhobene Verbraucherpreisindex HVPI im März im Jahresvergleich um 2,3 Prozent gestiegen. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,7 Prozent gelegen. Damit nähert sie sich weiter dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent an und eine Zinssenkung ab Juni wird nach Einschätzung von Experten immer wahrscheinlicher.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0776 +0,06 Prozent USD / JPY 151,57 +0,01 Prozent EUR / JPY 163,33 +0,07 Prozent

Ölpreise kaum verändert knapp unter Fünf-Monats-Hoch

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee hatte am späten Dienstagabend bei 89,32 Dollar den höchsten Kurs seit Ende Oktober erreicht. Zuletzt hatten geopolitische Risiken im Nahen Osten für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt.

Zudem stützte die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA die Notierungen am Ölmarkt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 2 Millionen Barrel verzeichnet hat.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben die US-Ölreserven im Mittelpunkt des Interesses der Anleger am Ölmarkt. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Die Daten werden am Ölmarkt stark beachtet und könnten für neue Impulse sorgen.

Sorte Kurs Veränderung Brent 88,97 USD +0,05 USD WTI 85,12 USD -0,03 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 200 (175) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BROCKHAUS TECHNOLOGIES AUF 45 (40) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 41 (39) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 15,20 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT INFINEON AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 40 (35) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 137 (130) EUR - 'BUY'

- WDH/QUIRIN HEBT JOST WERKE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 53 (46) EUR

- BARCLAYS HEBT SEGRO PLC AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 1000 (775) PENCE

- BARCLAYS HEBT WAREHOUSES DE PAUW AUF 'OVERWEIGHT' (UW) - ZIEL 29,50 (25,00) EUR

- BERENBERG SENKT CIVITANAVI SYSTEMS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,30 (5,80) EUR

- JPMORGAN HEBT FINECOBANK AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 16,30 (13,50) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 9,00 (9,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'

Termine Unternehmen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 2/24

10:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden

12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

13:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

19:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

02:30 JPN: Jibun PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 3/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig)

08:00 DEU: Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen, vierteljährliche Kassenstatistik), Jahr 2023

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/24

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/24 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 2/24

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 2/24

14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/24

15:45 USA: S&P PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste Index 3/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX