Nach seinem Rücksetzer nach Ostern und einer leichten Erholung zur Wochenmitte dürfte der Dax am Donnerstag stabil starten. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 18.345 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird ebenfalls minimal im Minus erwartet.

Am Dienstag war der Dax noch bis auf 18.567 Punkte und damit ein Rekordhoch geklettert, bevor im Sog einer schwächeren Wall Street Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Mittwoch erholte sich der Dax wieder etwas, da sich die Inflation in der Eurozone im März überraschend stark abgeschwächt hatte und damit die Hoffnung auf eine erste Leitzinssenkung im Juni befeuerte.

In den USA indes, wo am Mittwoch mehrheitlich erneut starke Wirtschaftsdaten vorgelegt wurden, hatte Notenbank-Präsident Jerome Powell die abwartende Haltung der Fed ein weiteres Mal bekräftigt. Es werde auf klarere Anzeichen einer niedrigeren Inflation gewartet, bevor die Zinssätze gesenkt würden.

„Am Markt wird seit drei Monaten inzwischen über die Diskrepanz zwischen den Zinssenkungserwartungen und der wirtschaftlichen Realität diskutiert“, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. „Sollte der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht für März die Erwartungen übertreffen, insbesondere wenn er mit starken durchschnittlichen Stundenlöhnen einhergeht, könnte dies für Aktien zur Stunde der Wahrheit werden“, befürchtet er.

Zurückhaltung an der Wall Street

Am US-Aktienmarkt haben sich die Indizes am Mittwoch mit einer klaren Richtung schwergetan. Zum Börsenende verlor der Leitindex Dow Jones 0,11 Prozent, nachdem er sich in den ersten Handelsstunden noch leicht im Plus gehalten hatte. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 beendeten den Handelstag im Plus. Alle drei Indizes notieren weiterhin unweit ihrer Rekorde.

Gewinne in Japan, kein Handel in China

Nach den Vortagesverlusten hat der japanische Aktienmarkt am Donnerstag wieder zugelegt. Der Nikkei 225 stieg im späten Handel um 1,02 Prozent auf 39.852 Punkte. In China wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,40 -0,15 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,375 -1,04 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,366 +0,28 Prozent

Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar weiter zu

Zur Wochenmitte war der Euro stärker gestiegen. Nach unerwartet schwachen US-Konjunkturdaten geriet der US-Dollar am Mittwochnachmittag unter Druck und der Euro konnte im Gegenzug etwa einen halben Cent zulegen. Im März hatte sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor überraschend eingetrübt.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten gerichtet. Unter anderem stehen Daten zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in den USA im Fokus. Am Nachmittag werden wöchentliche Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe erwartet, bevor am Freitag der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März auf dem Programm steht.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0845 +0,08 Prozent USD / JPY 151,67 -0,02 Prozent EUR / JPY 164,48 +0,06 Prozent

Ölpreise legen weiter zu - Brent-Preis knapp unter 90 US-Dollar

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben Aussagen des Ölverbunds Opec+, in dem Mitglieder des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten organisiert sind, die Notierungen in der Nähe ihrer mehrmonatigen Höchststände gehalten. Am Mittwoch waren die Preise für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee und von US-Öl jeweils auf die höchsten Stände seit Ende Oktober gestiegen.

Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten hatten am Mittwoch bei einem Treffen keine Änderungen an ihrer Förderpolitik vorgenommen. Das wird dazu beitragen, die globalen Märkte in den nächsten Monaten angespannt zu halten. Allerdings wird auch darauf verwiesen, dass die Einhaltung der vereinbarten Fördermengen weiter ein Problem sei. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, förderte der Irak zuletzt mehr Öl als im März vereinbart. Auch die russischen Rohölexporte stiegen demnach zuletzt.

Sorte Kurs Veränderung Brent 89,61 USD +0,26 USD WTI 85,68 USD +0,25 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 254 (211) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT COMPUGROUP AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - ZIEL 37 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR META AUF 585 (550) USD - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AMAZON AUF 225 (190) USD - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT FERRARI AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 400 (375) EUR

- BERENBERG STARTET 4IMPRINT GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 7365 PENCE

Termine Unternehmen

07:00 CHE: Lastminute, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adidas, Geschäftsbericht

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cenit AG, Jahreszahlen

10:00 DEU: Cliq Digital, Hauptversammlung, Düsseldorf

12:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

12:00 FIN: Outokumpu, Hauptversammlung

12:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung

14:30 CHE: Swiss Steel, außerordentliche Hauptversammlung (Kapitalerhöhung)

15:00 CHE: PSP Swiss Property, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

SWE: Volvo Cars, Absatz Q3

Termine Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 3/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 3/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 3/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P PMI Dienste 3/24 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/24

14:30 USA: Handelsbilanz 2/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Redaktion onvista/dpa-AFX