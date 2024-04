Litecoin Kurs unter 100 Dollar – US-Arbeitsmarkt stärker als gedacht

Der Litecoin Kurs (USD) notiert am Freitagnachmittag mit rund 97 Dollar wieder unter der psychologisch bedeutenden 100-Dollar-Marke. Insbesondere geldpolitische Unwägbarkeiten dürften Anleger in der ersten April-Woche auf dem falschen Fuß erwischt haben. Neues Ungemach könnten die Märkte indes in den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten sehen.

US-Arbeitsmarktdaten deutlich stärker als gedacht – Arbeitslosenquote fällt auf 3,8 Prozent

Der offizielle US-Arbeitsmarktbericht hat sich am Freitagnachmittag stärker präsentiert als gedacht. Außerhalb der Landwirtschaft wurden im März 303.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als im Vorfeld durch Ökonomen gedacht (200.000). Das Stellenplus aus dem Vormonat wurde indes auf 270.000 nach unten revidiert (zuvor: 275.000).

Die Arbeitslosenquote ging indes auf 3,8 Prozent zurück nach 3,9 Prozent im Vormonat. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten um 0,3 Prozent gegenüber dem Februar zu und damit so stark wie erwartet.

